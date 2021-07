Verbrenner-Ausstieg: Die deutschen Autobauer halten den Ball ganz flach

Was planen VW, Daimler und BMW?

Von Jonas Raab schließen

Die EU will den Ausstoß von CO2 weiter verschärfen. Doch trotz wachsenden Drucks aus Brüssel halten sich VW, Daimler und BMW bei ihren Plänen zur Zukunft des Verbrenners bedeckt.

München/Brüssel - Die Luft für den Verbrenner wird immer dünner. Am 14. Juli wird die EU-Kommission ihre aktualisierten Klimapläne verkünden – und dabei wohl insbesondere der Automobilbranche strenge Klimaziele aufbrummen. Im Raum steht die europaweite Reduzierung des CO2-Ausstoßes um 100 Prozent bis 2035. Das heißt auch: Spätestens dann dürften kein Benziner oder Diesel-Autos mehr in den Verkehr gebracht werden. Anders als die EU scheuen sich die meisten deutschen Autobauer aktuell noch vor konkreten Zeitplänen für ihrer Verbrenner – zumindest die meisten.

So lehnt es beispielsweise BMW ab, ein Enddatum für seine Verbrenner zu nennen. Oliver Zipse, Chef des Münchner Autobauers, will vorerst für alle Antriebsarten offenbleiben, um einen „Schrumpfungskurs“ zu vermeiden. „Wenn ein Hersteller dann kein Verbrennerangebot mehr hat, geht ihm das halbe Marktvolumen verloren“, warnt Zipse. Analog zu seiner Halbe-Halbe-Rechnung soll in den BMW-Werken bis 2030 die Hälfte aller Autos mit Batterie vom Band laufen.

Verbrenner-Ausstieg: Hat sich BMW verzettelt? VW wird konkret(er)

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom Car Center Automotive Research in Duisburg meint, BMW hätte mit dem Diesel und dem Plug-in-Hybrid zu lange aufs falsche Pferd gesetzt. Deshalb traue man sich nicht, Klartext zu reden.

In Wolfsburg hält man den Verbrenner-Abgesang für zu kurz gegriffen. VW-Markenchef Ralf Brandstätter verweist auf den derzeit hohen Kohlestromanteil und die löchrige Ladeinfrastruktur. Und trotzdem: „In Europa steigen wir zwischen 2033 und 2035 aus dem Geschäft mit Verbrenner-Fahrzeugen aus“, sagte VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer gerade gegenüber Merkur.de, kündigte für USA und China aber einen späteren Ausstieg an. Sein Ziel: Bis 2030 sollen 70 Prozent aller Neuzulassungen von Volkswagen rein elektrisch fahren.

Verbrenner-Aus in Stuttgart: Daimler erwartet Verkaufsverbot, Porsche will ein Modell nie umrüsten

70 Prozent bis 2030 ist auch Daimlers Ziel, nur anders herum gedreht: So sollen in den kommenden achteinhalb Jahren die Stuttgarter Modellvarianten mit Diesel oder Benzin um 70 Prozent weniger werden. Bis 2039 will man schließlich ganz CO2-neutral sein, möglicherweise früher. Zwar will Daimler-Boss Ola Källenius kein konkretes Ausstiegsdatum nennen und verweist dabei wie seine Kollegen bei BMW und VW auf Absatzmärkte in anderen Ländern, allerdings bereite er seine Mitarbeiter bereits auf ein Verbrenner-Verkaufsverbot ab 2030 vor, heißt es aus Konzernkreisen.

Unweit der Daimler-Zentrale sitzt in Zuffenhausen Porsche-Chef Oliver Blume. Der verkündete Anfang des Jahres: Wir werden elektrisch – fast. In den nächsten fünf Jahren will Porsche 15 Milliarden Euro in elektrische Antriebe investieren. Bis 2030 will Blume nur noch Elektroautos oder Hybride anbieten – nur ein legendäres Modell, der 911er, darf auch danach seinen Verbrenner behalten. Anders als der Mutterkonzern Volkswagen setzt Porsche dabei auf sogenannte E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe. Deshalb werde auch der 911er dann emissionsfrei fahren, prognostiziert Blume Anfang Februar in einem Interview mit der Bild am Sonntag.

Umstieg auf Elektro: Audi prescht voran - ab 2026 keine Verbrenner aus Ingolstadt mehr

Die ambitioniertesten Elektroziele hat sich Audi auf die Fahnen geschrieben: Die VW-Tochter will ab 2026 keine neuen Verbrenner mehr entwickeln. Der Verbrenner aus Ingolstadt soll 2026 auf den Markt kommen, mutmaßlich handelt es sich um den Nachfolger des SUVs Audi Q5. Der wiederum soll noch bis 2033 verkauft werden. Erst dann ist also endgültig Schluss mit Verbrennungsmotoren von Audi. *Merkur.de ist Teil von IPPEN.MEDIA.