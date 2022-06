Verbrennerverbot ab 2035: ADAC hält „ambitionierte Klimaschutzziele“ für nicht erreichbar

Zentrale des ADAC in München © IMAGO / Ralph Peters

Der ADAC hat Kritik am geplanten Verbrennerverbot ab 2035 geäußert.

München in Deutschland - "Allein mit der Elektromobilität werden sich im Verkehr die ambitionierten Klimaschutzziele nicht erreichen lassen", sagte ADAC-Technikpräsident Karsten Schulze den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Donnerstag. Er forderte eine "Perspektive für den klimaneutral betankten Verbrennungsmotor". Die Bundesregierung solle sich für einen entsprechenden Kompromiss auf EU-Ebene einsetzen.

Schulze forderte den Europäischen Rat auf, eine "klare Haltung zugunsten von Technologieoffenheit und effizienter CO2-Reduktion" einzunehmen. Auch die Bundesregierung als "wichtige Stimme in Europa" sollte seine Verhandlungsposition in diesem Sinne überdenken, forderte er.



Das EU-Parlament hatte am Mittwoch in Straßburg dafür gestimmt, ab 2035 nur noch Privat-Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ohne Diesel- oder Benzinantrieb neu zuzulassen. Diesen Vorschlag hatte die EU-Kommission vergangenes Jahr als Teil des angestrebten Klimapakets "Fit for 55" gemacht. Damit sollen bis 2035 die Emissionen dieser Fahrzeugtypen um 100 Prozent reduziert werden. fho/jm