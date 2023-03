Verdi: Aufruf zu gangtägigen Warnsteiks an vier Flughäfen

Verdi ruft für Montag zu Streiks an den Flughäfen Berlin, Hamburg, Hannover und Bremen auf.

Berlin in Deutschland - Der Streikaufruf richtet sich an die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle sowie in der Personal- und Warenkontrolle tätig sind, wie der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg am Samstag mitteilte. Der Streik beginnt demnach in den frühen Morgenstunden des Montags und endet in den späten Nachtstunden.

Es sei mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen oder Flugstreichungen zu rechnen. Verdi stehe seit Jahren mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) in Verhandlungen, „um die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte an Verkehrsflughäfen zu erhöhen“.



Verdi fordere „für die Luftsicherheitsbeschäftigten eine angemessene Bezahlung für Arbeiten zu ungünstigen Uhrzeiten“, hieß es weiter. Die Zuschläge seien seit 2006 nicht mehr verbessert worden, seit 2013 werde immer wieder über eine Erhöhung verhandelt. Die Verhandlungsrunden im vergangenen Jahr seien enttäuschend verlaufen. „Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt“, kritisierte Verdi. „Sie schieben das Thema immer wieder auf die lange Bank.“ cha/yb