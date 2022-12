Verdi-Chef dringt auf Lohnerhöhungen und mehr Personal im öffentlichen Dienst

Teilen

Verdi © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Verdi-Bundeschef Frank Werneke hat höhere Löhne und mehr Personal im öffentlichen Dienst gefordert.

Berlin in Deutschland - „Der öffentliche Dienst ist über Jahre auf Verschleiß gefahren worden, das rächt sich jetzt“, sagte Werneke im ARD-“Morgenmagazin“ am Freitag. Nicht nur Kitas und Krankenhäuser mangelte es an Angestellten. „Personalnot ist mittlerweile in der ganzen Breite der öffentlichen Verwaltung angekommen.“

Dabei forderte Werneke vor allem für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommensgruppen höhere Löhne. Die Inflation fresse derzeit die Einkommen auf, sagte Werneke. Das Ziel in den kommenden Tarifrunden im öffentlichen Dienst wie auch bei der Deutschen Post und im Handel sei es daher, insbesondere die niedrigen Einkommen „zu stabilisieren“ und einen „Inflationsausgleich“ durchzusetzen.



Höhere Löhne seien auch mit Blick auf den Personalmangel einzufordern. In den nächsten zehn Jahren verlassen laut Werneke rund eine Million Menschen den öffentlichen Dienst. Diese Stellen müssten ersetzt werden. „Wenn die Einkommen im öffentlichen Dienst nicht wettbewerbsfähig sind, dann wird sich der Personalmangel immer mehr durchfressen“, sagte Werneke.

Um die Tarifziele durchzusetzen, schloss Werneke auch eine Streikwelle im kommenden Jahr nicht aus. „Die Arbeitgeber in allen Tarifbereichen müssen wissen, dass wir arbeitskampffähig sind.“ Ob es dazu komme, hänge von den Verhandlungen ab. Die Arbeitgeber sollten „in dieser besonderen Zeit“ sehr früh in allen Tarifrunden Angebote unterbreiten, forderte Werneke.



Der geltende Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen läuft zum Jahresende aus. Die Tarifverhandlungen für die größte Tarifrunde 2023 beginnen am 24. Januar 2023 in Potsdam. Weitere Tarifverhandlungen sind für den 22. und den 23. Februar sowie für die Tage vom 27. bis zum 29. März vorgesehen.



Sie betreffen mehr als zweieinhalb Millionen Angestellte. Das Tarifergebnis wird auf etwa 190.000 Beamte sowie 500.000 Pensionäre des Bundes übertragen und wirkt sich mittelbar auf Beschäftigte weiterer öffentlicher Institutionen aus. tbh/mt