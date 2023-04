Verdi ruft zu Streik am Flughafen Stuttgart am Freitag auf

Flughafen Stuttgart © Arnulf Hettrich/IMAGO

Auch am Stuttgarter Flughafen soll am Freitag gestreikt werden.

Berlin in Deutschland - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle tätig sind, zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Der Ausstand beginne in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und ende in der Nacht von Freitag auf Samstag, teilte Verdi in Berlin am Mittwoch mit.

Bereits am Dienstag hatte Verdi Streiks der Luftsicherheitskräfte an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn angekündigt. An diesen Flughäfen wird sowohl Donnerstag als auch Freitag gestreikt. Hier beginnt der Streik in der Regel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und endet in der Nacht von Freitag auf Samstag. Es ist im Zusammenhang mit dem Streik mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen oder -streichungen zu rechnen.

Am Freitag sind zudem die Beschäftigten im Schienenverkehr aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft kündigte einen Warnstreik von 03.00 Uhr bis 11.00 Uhr an. Die Auswirkungen könnten im Fernverkehr bis zum frühen Abend andauern.



Für die Beschäftigten auf den Flughäfen will Verdi erreichen, dass die Arbeitgeber die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit erhöhen sowie die Überstunden besser entlohnen. Die Verhandlungen am 11. und 12. April hatten keine Einigung gebracht. ilo/hcy