Verdi ruft zu Warnstreiks in mehreren Ikea-Filialen auf

Ikea-Logo © Manfred Segerer/IMAGO

Verdi hat zu Warnstreiks in mehreren Ikea-Filialen aufgerufen.

Berlin in Deutschland - Die Beschäftigten waren ab Freitag unter anderem in mehreren Häusern in Nordrhein-Westfalen und Hamburg aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, wie Verdi mitteilte. Die Gewerkschaft fordert einen „Zukunftstarifvertrag“ für das Unternehmen. Ikea selbst erklärte, „zu den gewohnten Öffnungszeiten“ geöffnet zu haben, es könne aber zu Einschränkungen kommen.

In Nordrhein-Westfalen waren die Ikea-Filialen in Essen, Dortmund, Duisburg und Köln betroffen, außerdem alle drei Hamburger Häuser sowie die Standorte in Magdeburg und Leipzig, wie die Gewerkschaft ausführte.



Verdi verlangt angesichts einer gestiegenen Arbeitsbelastung für die Beschäftigten unter anderem Maßnahmen zum Schutz vor Überlastung, einen höheren Gesundheitsschutz und einen Anspruch auf Qualifizierung bei der Veränderung von Arbeitsplätzen. Zuletzt habe sich die Zahl der Kundinnen und Kunden deutlich gesteigert, jedoch sei Personal nicht im gleichen Maße aufgebaut worden, kritisierte der Verdi-Landesbezirk Nordrhein-Westfalen.

Zusätzlich belaste die zunehmende Digitalisierung im Unternehmen die Beschäftigten. In Hamburg forderte der Landesbezirk insbesondere mehr Mitbestimmung der Belegschaft mit Blick auf anstehende „massive Veränderungen“ durch die Digitalisierung und „das Franchisemodell für den Hamburger Markt“.



Am Mittwoch waren bereits die Beschäftigten aller Berliner Ikea-Standorte zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Auch hier ging es um die Forderung zur Aufnahme von Verhandlungen zu einem Digitalisierungstarifvertrag.



Ikea erklärte auf Anfrage, alle Häuser seien offen, es könne aber „vereinzelt zu leichten Einschränkungen wie verlängerten Wartezeiten“ kommen. Zur Kritik seitens der Gewerkschaften hieß es, die Weiterentwicklung des Geschäfts habe „schon immer auch Veränderungen in Arbeitsweisen und Anforderungen mit sich gebracht“. Ikea investiere in die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten, um sie darauf bestmöglich vorzubereiten, das gelte „in besonderem Maße auch mit Blick auf die Digitalisierung“.



Ziel sei es, mit den Betriebsräten eine Gesamtbetriebsvereinbarung zu schließen, „die allen Beteiligten Sicherheit darüber gibt, wie wir unsere Weiterentwicklung gemeinsam gestalten“, fuhr Ikea fort. Das Unternehmen ist demnach davon überzeugt, die besten Lösungen für die Zukunft „im direkten Austausch mit unseren Betriebsräten zu finden“. hcy/pe