Verdi und Deutsche Post: Fortsetzung der Tarifverhandlungen

Deutsche Post (Symbolbild) © Snowfield Photography/IMAGO

Die Tarifverhandlungen von Verdi und der Deutsche Post werden am Mittwoch in Düsseldorf fortgeführt.

Düsseldorf in Deutschland - Es ist die dritte Runde der Gespräche - begleitet wurden die Forderungen der Gewerkschaft in den vergangenen Wochen von mehreren ganztägigen Warnstreiks. Verdi fordert 15 Prozent mehr Gehalt sowie eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen für jedes Ausbildungsjahr um 200 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr.

Die Post hatte die bisherigen Forderungen als nicht realisierbar zurückgewiesen. Sie will gleichwohl am Mittwoch ein neues Angebot vorlegen. Bei der Post in Deutschland arbeiten rund 160.000 Menschen. hcy/cne