Kfz-Versicherung: So können Autofahrer nächstes Jahr bis zu 2000 Euro sparen

Von: Patricia Huber

Ende November steht wieder der Stichtag zum Kfz-Versicherungswechsel an. Rentner, Pendler, Fahranfänger und Co. können dabei ordentlich sparen, wie unser Vergleich zeigt.

München – Die Inflation ist mittlerweile auch bei den Kfz-Versicherungen angekommen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch hier an der Preisschraube gedreht wird. Daher lohnt es sich, diesen Herbst ganz besonders nach einem neuen und besseren Tarif Ausschau zu halten. Stichtag ist hierfür in der Regel der 30. November. In den meisten Fällen können Versicherte zu diesem Tag fristgerecht ihren Vertrag kündigen, wenn sie sich etwa durch einen Wechsel Sparmöglichkeiten erhoffen.

Und Sparmöglichkeiten gibt es offenbar zur Genüge. Das zeigen die Versicherungs-Vergleiche von Check24. Das Vergleichsportal hat für Merkur.de berechnet, wie viel Fahranfänger, Pendler, Rentner und E-Auto-Fahrer bei einem Versicherungswechsel in diesem Jahr sparen können.

Kfz-Versicherung: Fahranfänger können am meisten sparen

Versicherungswechsel zum 01.01.2023, Frau (geb. 2003), Teilnahme am begleiteten Fahren, ledig, Schülerin, Smart Fortwo Coupe 1.0 (1313/AHN), Erstzulassung: Januar 2015, Erwerb & Halterzulassung: April 2022, Barkauf, nur private Nutzung (inkl. Arbeitsweg), 8.000 km/Jahr, Fahrzeugnutzer: Versicherungsnehmer, kein Wohneigentum, Straße (öffentlich), Jahreskarte für den ÖPNV, Haftpflicht (SF 1/2) und Teilkasko mit 150 Euro SB, Werkstattwahl: alle Tarife, jährliche Beitragszahlweise; Erstfahrzeug, Halter: Versicherungsnehmer, keine Punkte, ohne Telematik, 81929 München

Kfz-Versicherung für Pendler: Bis zu 790 Euro Sparpotenzial

Versicherungswechsel zum 01.01.2023, Mann (geb. 1991), eheänliche Lebensgemeinschaft, Angestellter, keine Kinder im Haushalt, Opel Astra-J 1.7 CDTI (0035/AKO), Erstzulassung: Januar 2013, Erwerb & Halterzulassung: Februar 2015, Barkauf, nur private Nutzung (inkl. Arbeitsweg), 25.000 km/Jahr, Fahrzeugnutzer: Versicherungsnehmer, Eigentumswohnung, Parkplatz (öffentlich), ADAC, Haftpflicht (SF 9) und Vollkasko (SF 9) mit 300 Euro SB inkl. Teilkasko mit 150 Euro SB, Werkstattwahl: alle Tarife, jährliche Beitragszahlweise; Erstfahrzeug, Halter: Versicherungsnehmer, keine Punkte, ohne Telematik, 80939 München

Auch Rentner können bei der Kfz-Versicherung sparen

Versicherungswechsel zum 01.01.2023, Mann (geb. 1955), verheiratet, Rentner, keine Kinder im Haushalt, Mercedes-Benz E 200 CDI (1313/BHJ), Erstzulassung: April 2014, Erwerb & Halterzulassung: Mai 2017, Barkauf, nur private Nutzung (inkl. Arbeitsweg), 7.000 km/Jahr, Fahrzeugnutzer: Versicherungsnehmer und Ehepartner (geb. 1960), kein Wohneigentum, Parkplatz, Bahncard 50, Haftpflicht (SF 40) und Teilkasko mit 150 Euro SB, Werkstattwahl: alle Tarife, jährliche Beitragszahlweise; Erstfahrzeug, Halter: Versicherungsnehmer, keine Punkte, ohne Telematik, 80995 München

E-Auto-Fahrer: Auch hier kann sich ein Versicherungswechsel lohnen

Versicherungswechsel zum 01.01.2023, Mann (geb. 1965), verheiratet, Angestellter, keine Kinder im Haushalt, Fiat 500 e (43/70/87 kW) (1727/AVN), Neuerwerb & Halterzulassung: August 2022, Barkauf, nur private Nutzung (inkl. Arbeitsweg), 14.000 km/Jahr, Fahrzeugnutzer: Versicherungsnehmer und Ehepartner (geb. 1964), kein Wohneigentum, Straße (öffentlich), Jahreskarte ÖPNV, ADAC, Haftpflicht (SF 34) und Vollkasko (SF 34) mit 500 € SB inkl. Teilkasko mit 150 € SB, Werkstattwahl: frei, jährliche Beitragszahlweise; Erstfahrzeug, Halter: Versicherungsnehmer, keine Punkte, 81543 München

Kfz-Versicherungen erhöhen Beiträge um durchschnittlich über zehn Prozent

Die Berechnungen zeigen eindeutig: Ein Versicherungsvergleich lohnt sich. Michael Roloff, Geschäftsführer für Kfz-Versicherungen bei Check24, erklärte zwar, dass die Preisentwicklungen „derzeit schwer absehbar“ seien, aber das Portal rechnet trotzdem mit Beitragserhöhungen von durchschnittlich über zehn Prozent.

Hauptursache der Entwicklung ist die Schadeninflation. Die Autohersteller erhöhen alljährlich kräftig ihre Ersatzteilpreise, zudem sind auch Autos selbst erheblich teurer geworden. Wollen die Versicherungen nicht ins Minus rutschen, müssen sie ebenfalls die Preise erhöhen. Insofern könnte die Schnäppchenjagd in diesem Jahr anders ausfallen als gewohnt: Anstelle billigerer Verträge werden Autofahrer womöglich nach Policen suchen, bei denen sich der Preisanstieg in Grenzen hält. (ph)