Verivox: Große Unterschiede bei Strom- und Gaspreisen sorgen für Sparpotenzial

Teilen

Strommasten (Symbolbild) © Dwi Anoraganingrum/IMAGO

Laut Vergleichsportal Verivox sind die Preisunterschiede bei Strom- und Gastarifen für Privatkunden derzeitig groß.

Heidelberg in Deutschland - Die Differenz zwischen den durchschnittlichen Grundversorgungstarifen der örtlichen Versorger und den günstigsten Angeboten für Neukunden betrage für einen Musterhaushalt mit 4000 Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr 760 Euro, teilte Verivox am Freitag mit.

Bei Gas seien es sogar 1391 Euro im Jahr. Hier wurde ein Musterhaushalt in einem Einfamilienhaus mit 20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch angesetzt.



„Die Preisunterschiede liegen damit weit über dem langjährigen Durchschnitt - auch dann noch, wenn die zeitlich befristeten Preisbremsen berücksichtigt werden“, erklärte das Portal. Es hatte nach eigenen Angaben Energiepreisdaten der vergangenen zehn Jahre ausgewertet.



„Die örtlichen Versorger haben in der Regel eine langfristige Beschaffungsstrategie“, erläuterte Verivox-Energieexperte Thorsten Storck die Lage. „Viele der Unternehmen kämpfen noch mit den Rekordpreisen im Großhandel, die im Jahr 2022 fällig wurden. Zudem dämpft die staatliche Unterstützung in Form der Preisbremsen den Preisdruck.“



Die großen Preisunterschiede seien ein „deutliches Zeichen“ dafür, dass niedrigere Beschaffungskosten bei überregionalen Neukundenangeboten schneller an die Haushalte weitergegeben würden, erklärte Storck. „Deshalb raten wir, die aktuellen Tarife zu vergleichen. Ein Wechsel aus dem örtlichen Grundversorgungstarif ist jederzeit möglich, die Kündigung übernimmt der neue Anbieter.“ cne/bfi

Stadtwerke schlagen Pflicht zur Nutzung von Fernwärmeangeboten vor

In der Debatte über die künftige Wärmeversorgung bringen die Stadtwerke eine Anschlusspflicht an lokale Fernwärmenetze ins Spiel. Es sei „nicht abwegig, über eine Pflicht für Haushalte zu reden, sich an ein vorhandenes Wärmenetz anzuschließen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Ingbert Liebing, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vom Freitag.



Liebing bat zugleich noch um Geduld. Laut dem Gesetzentwurf der Regierung zur kommunalen Wärmeplanung müssten die Städte und Gemeinden ihre Planungen spätestens Ende 2027 fertig haben. „Ich rate daher allen Haushalten, die eine Umstellung ihrer Heizung erwägen: Bitte Füße stillhalten und mit der Entscheidung warten“, sagte der VKU-Chef der Zeitung. „Wer es eilig hat, kann auch den kommunalen Versorger fragen, ob Fernwärme eine Option werden könnte oder nicht. In vielen Fällen wird es dann eine Orientierung geben.“



Fernwärmenetze hätten einen „gewaltigen Vorteil“ gegenüber Einzellösungen wie Wärmepumpen oder Gasthermen, warb Liebing: „Bei Umstellung auf erneuerbare Energiequellen profitieren alle angeschlossenen Gebäude auf einen Streich.“



Liebing forderte die Regierung auf, ihre Förderrichtlinien entsprechend anzupassen. „Dort, wo die kommunale Planung Wärmenetze vorsieht, darf der Staat nicht gleichzeitig den Einbau von Wärmepumpen fördern.“



Er gab sich zugleich optimistisch, was die Klimafreundlichkeit der Fernwärme angeht, die heute oft mit fossilen Brennstoffen erzeugt wird. „Wir sind uns sicher, dass alle existierenden Fernwärmenetze bis 2045 - vielerorts schon deutlich früher - klimaneutral werden können“, sagte Liebing.



Selbst dort, wo heute Kohleheizkraftwerke genutzt würden, sei das machbar. „Denn die Möglichkeiten sind vielfältig: Großwärmepumpen, Solarthermie, Biomasse, Geothermie, Abwärme sowie Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die perspektivisch mit Wasserstoff betrieben werden.“ cne/bfi