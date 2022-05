Verkehrsbetriebe in Berlin: In drei Tagen 130.000 Neun-Euro-Tickets verkauft

Neun-Euro-Ticket (Symbolbild) © IMAGO/Jürgen Held

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) geben an binnen drei Tagen bereits rund 130.000 Neun-Euro-Tickets verkauft zu haben.

Berlin in Deutschland - "Die ersten Tage sind gut angelaufen", erklärte ein BVG-Sprecher am Montag. Das Unternehmen hatte den Verkauf für die Tickets, die ab 1. Juni gelten, bereits am Freitagmorgen gestartet. Auch in Hamburg gibt es das Ticket online bereits seit Freitag.

Zu den 130.000 verkauften Tickets in Berlin kommen rund 870.000 Kundinnen und Kunden der BVG, die ein Abonnement haben. Sie bekommen entweder den Differenzbetrag erstattet oder ihnen wird weniger Geld abgebucht, wie der BVG-Sprecher erläuterte.



Das Neun-Euro-Ticket gibt es für die Monate Juni, Juli und August. Käuferinnen und Käufer können damit Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen sowie Fähren des ÖPNV nutzen, aber auch Linienbusse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr, und zwar deutschlandweit. Viele Verkehrsunternehmen starteten am Wochenende oder Montag mit dem Verkauf. ilo/hcy