Verkehrsunternehmens-Verband: Kein dauerhafter großer Umstieg auf Bus und Bahn erwartet

Neun-Euro-Ticket (Symbolbild) © IMAGO/DROFITSCH/EIBNER

Obwohl ab Mittwoch das Neun-Euro Ticket gilt, rechnet der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) nicht damit, dass viele Menschen dauerhaft auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen werden.

Köln in Deutschland - "Ich sehe das Ticket durchaus positiv. Aber große Erwartungen habe ich nicht, dass es zum massiven Umstieg führen wird", sagte VDV-Präsident Ingo Wortmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Alle bisherigen Erfahrungen mit besonders günstigem ÖPNV zeigen: Zuerst muss das Angebot stimmen, der Preis ist zweitrangig."

Wortmann warnte vor höheren Preisen nach den drei Monaten, in denen das Ticket gilt, weil der Bund Ausgleichszahlungen für steigende Spritpreise verweigere. "Wir werden mittelfristig die fehlenden Gelder auf die Fahrpreise umschlagen müssen oder das Angebot einschränken", sagte er den RND-Zeitungen. "Die Ticketpreise werden also weiter steigen - nicht direkt zum 1. September, aber in den nächsten Preisrunden."

Die Verkehrsunternehmen bräuchten deutlich mehr Geld von Bund und Ländern, um mit Blick auf die Klimaschutzziele im Verkehr das Angebot auszubauen, neue Strecken zu schaffen und die Taktung zu erhöhen, sagte der VDV-Präsident. Bis 2030 würden etwa 1,5 Milliarden Euro mehr pro Jahr benötigt. ilo/mt