Verlängerte Akw-Laufzeiten: Ifo-Institut erwartet „spürbaren Preiseffekt“ bei Strom

Hochspannungsleitungen (Symbolbild) © IMAGO/Arnulf Hettrich

Die Entscheidung der Bundesregierung, die letzten drei deutschen Atomkraftwerke nicht Ende des Jahres abzuschalten, wird sich laut Münchner Ifo-Institut spürbar auf die Strompreise auswirken.

München in Deutschland - „Die kritische Phase ist vor allem von Dezember bis April, in diesen Monaten ist mit einem spürbaren Preiseffekt zu rechnen“, erklärte der Ifo-Energieökonom Mathias Mier der „Augsburger Allgemeinen“ vom Mittwoch. Über das gesamte Jahr 2023 gerechnet könne der Strompreis um etwa neun Prozent niedriger ausfallen.

Bei den Preisprognosen gebe es allerdings offene Faktoren - zum Beispiel, inwieweit es Frankreich gelinge, bald wieder mehr Atomreaktoren ans Netz zu bringen, schränkte Mier ein. „Ein schmuddeliger warmer Winter wäre für die Energieversorgung das Idealszenario“, fügte er hinzu.

Grundsätzlich habe die geplante Laufzeitverlängerung vor allem Folgen für die Netzstabilität und Versorgungssicherheit. „Weil der in Norddeutschland erzeugte Strom nur schwer in den Süden kommt, ist es aus Sicht der Netzbetreiber sinnvoll, die vorhandenen beiden Atomkraftwerke in Süddeutschland weiter laufen zu lassen.“ Das Kraftwerk Emsland könne dies zusätzlich unterstützen.



Das Bundeskabinett befasst sich am Vormittag mit dem von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) festgelegten Plan, alle drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke - Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen - bis Mitte April laufen zu lassen. Sie würden andernfalls zum Jahreswechsel vom Netz gehen. cne/jp