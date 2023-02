Wenn der Chef beim Sparen hilft: Diese Sparpläne lohnen sich wirklich

Bis zu 40 Euro im Monat können Arbeitgeber für den Vermögensaufbau ihrer Mitarbeiter spendieren. Doch wie legt man Vermögenswirksame Leistungen an? Es gibt mehrere Möglichkeiten.

München – Die Vermögenswirksamen Leistungen (VL) kann man in Bank- und Fondssparpläne investieren oder für die Immobilienfinanzierung verwenden. Welche Geldanlage verspricht den größten Ertrag? Und wie funktionieren die Leistungen und die Förderung vom Staat eigentlich? Ein Überblick mit den besten Optionen.

Vermögenswirksame Leistungen: So funktionieren sie

Arbeitnehmer entscheiden sich für einen VL-Vertrag ihrer Wahl und teilen dies dem Arbeitgeber mit. Dieser überweist die Vermögenswirksamen Leistungen direkt an den gewählten Anbieter. Ist die geforderte Mindestsparrate höher als der gewährte VL-Zuschuss, lässt sich die Sparrate aus Eigenmitteln aufstocken. Die Sparzeit beträgt sechs Jahre zuzüglich einer Wartezeit bis zum Jahresende. Danach kann man über das Kapital verfügen oder mit einem neuen Vertrag weiter sparen. Manche Tarifverträge binden die Vermögenswirksamen Leistungen an die betriebliche Altersvorsorge (bAV). Dann fließt das Geld erst im Alter als Rente zurück, zudem fallen Steuern und Sozialabgaben an.

Besonders attraktiv ist VL-Sparen in Verbindung mit staatlicher Förderung. Je Bausparvertrag zahlt die öffentliche Hand jährlich bis zu 42,30 Euro Arbeitnehmersparzulage, sofern das Einkommen nicht höher ist als 17.900/35.800 Euro (Ledige/Ehepaare). Für Einkünfte bis 35.000/70.000 Euro sind zusätzlich bis zu 70 Euro Wohnungsbauprämie möglich. Aktienfonds und ETFs werden bis zu einem Jahresbrutto von 20.000/40.000 Euro mit bis zu 80 Euro gefördert. Werden verschiedene Sparverträge kombiniert, kann man mehrere Zulagen gleichzeitig vereinnahmen.

Positiv: Der Verdienst kann über den genannten Einkommensgrenzen liegen, denn Werbungskosten, Sonderausgaben und nicht berücksichtigte Kinderfreibeträge sind davon abziehbar. Die Zulage vom Staat müssen VL-Sparer jährlich mit der Einkommensteuererklärung beim Finanzamt beantragen.

Sparen mit Vermögenswirksamen Leistungen: Banksparplan

VL-Banksparpläne bieten sehr vorsichtigen Sparern hohe Kapitalsicherheit und Gebührenfreiheit. Staatliche Förderung ist allerdings ausgeschlossen. Das langjährige Zinstief hat die Angebote stark ausgedünnt. Bundesweite VL-Sparpläne offerieren aktuell ING und die Degussa Bank. Dank des jüngsten Zinsaufschwungs verbesserte sich der Degussa-Sparplan jetzt auf eine Rendite von 2,85 Prozent. Auch die ING hat ihren Festzins für das VL-Sparen kürzlich von jährlich 0,10 auf 1,50 Prozent deutlich angehoben.

Sparen mit Vermögenswirksamen Leistungen: Fondssparplan oder ETF-Sparplan

Sparpläne mit Aktienfonds eignen sich für Arbeitnehmer, die chancenreich anlegen wollen und Kursrisiken nicht grundsätzlich scheuen. Nach Berechnungen des Fondsverbandes BVI erzielten VL-Aktienfonds mit Schwerpunkt Deutschland von 1962 bis 2021 je siebenjähriger Laufzeit 7,41 Prozent Durchschnittsrendite. Aus monatlich 40 Euro wurden pro Sparperiode 3.875 Euro, inklusive Sparzulage sogar 4.355 Euro. Nachteil: Es gibt keine Renditegarantie, einige Fonds beendeten Sparintervalle im Minus.

VL-Fondssparpläne – meist ab 25 Euro Sparsumme – gibt es bei vielen Banken, Sparkassen und Investmentgesellschaften – etwa bei Commerzbank, Targobank, VR-Banken, Deka und Fidelity. Die Zeitschrift Finanztest empfiehlt global anlegende Fonds, zum Beispiel DWS Global Growth (WKN 515244) oder ÖkoWorld Classic (WKN 974968).

Der Chef hilft beim Sparen: Möglichkeiten für vermögenswirksame Leistungen. © Christin Klose/dpa-tmn

Das VL-Sparen mit computergesteuerten Indexfonds (ETFs) ist sehr preiswert, da nur geringe Gebühren und Fondskosten anfallen. Eine Renditegarantie gibt es aber auch hier nicht. Günstige ETF-Sparpläne für Privatanleger bieten zum Beispiel Finvesto und Comdirect. Auch die Robo-Advisor Ginmon und Oskar legen VL-Gelder in ETFs an, Ginmon sogar gebührenfrei. Achtung: Robos bieten in der Regel keine staatliche Förderung.

Sparen mit Vermögenswirksamen Leistungen: Bausparvertrag und Hypothekendarlehen

VL-Bausparverträge ermöglichen niedrige Darlehenszinsen unter zwei Prozent für den späteren Immobilienkauf. Geringverdiener profitieren zusätzlich von der Arbeitnehmersparzulage und der Wohnungsbauprämie. Aber: Wer später nicht kauft oder saniert, muss die Wohnungsbauprämie zurückzahlen. Eine Ausnahme gibt es aber für junge Bausparer bis zum Alter von 25 Jahren. Sie müssen die Wohnungsbauprämie nicht zurückzahlen, wenn das Geld nach der siebenjährigen Bindungsfrist nicht in eine Immobilie fließt.

Vermögenswirksame Leistungen lassen sich je nach Vertrag auch in laufende Immobiliendarlehen einzahlen. Das senkt die Schuldenlast. Fließen zum Beispiel monatlich 40 Euro zusätzlich auf das Kreditkonto, sinkt die Restschuld eines 100.000-Euro-Darlehens zu 3,0 Prozent Sollzins binnen zehn Jahren um knapp 5.500 Euro.

Was kosten die VL-Sparpläne?

Gerade bei kleinen Sparsummen muss man auf die Kosten einer Anlage achten. Bei Bausparverträgen fallen in der Regel Abschlussgebühren an, einige Bausparkassen berechnen zusätzlich noch laufende jährliche Gebühren. Das schmälert den Ertrag. Von der Kostenseite her am günstigsten sind ETF-Sparpläne. Hier fallen keine Kosten für ein Fondsmanagement an. Die Gebühren sind gering, manche Anbieter verzichten ganz darauf.

Autor: Max Geissler

Für mehr Informationen zum Thema Vermögenswirksame Leistungen können Sie eine Mail an ratgeber@biallo.de senden.