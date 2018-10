Schock für alle, die gerne im Internet bestellen

Was ich wiederum als dumme Ausrede bezeichne. Er hätte ja auch einfach sagen können dass er nichts gibt anstatt die Schuld Amazon in die Schuhe zu schieben. Zeiten andeeä sich und Online-Shop gehören zur heutigen Zeit dazu. Früher gab es auch sehr viele Hufschmiede. Es gibt genug Einzelhändler die ihr Konzept überarbeitet haben und erfolgreich gegen den Online-Handel bestehen, einfacher scheint für viele aber zu sein in alten Strukturen zu verharren und zu jammern.

Als ich das letzte mal in einen Laden war, wurde ich gefragt - brauchen sie eine Tüte?

Ich sagte ja, dann 10cent.

Ich sagte das ich da keine wollte, Mei sagte die Verkäuferin ist doch für die Umwelt.

Am Ende wollte sie mir ein Webemagazin der nächsten Angebote mitgeben.

Da sagte ich - Lieber nicht wir wollen doch nicht das die Bäume sterben müssen, wenn schon Umwelt dann schon richtig und nicht so scheinheilig.

Steigende Sprit- und Parkplatzkosten oder Dieselfahrverbote sind bestimmt kein Grund, auf Online-Bestellungen zu verzichten und sich in die Innenstadt zu quälen. Was hab ich mir früher in der "Weltstadt" München die Hacken abgelaufen, nach bestimmten Produkten, und sie dennoch nicht gefunden. Später, wieder zuhause, fand ich das Gewünschte im Internet innerhalb weniger Minuten und sogar zu einem sehr günstigen Preis. Seither gilt für mich: Online first. Hinzu kommt, dass ich als Online-Kunde mehr Rechte habe als im Ladengeschäft.