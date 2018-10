Schock für alle, die gerne im Internet Waren bestellen

Der heutige Super Preis war heute maximal 1,60€. Bei einem Verbrauch von 10l/100km, was die meisten Autos heute problemlos erreichen, sind das 16 Cent pro km, also in Ihrem Fall 4,80€. Ich bezweifle daß Ihr Verschleiß derart hoch angesetzt werden muss, daß er zusätzliche 200% von den Benzinkosten beträgt. Aber das soll Ihre Endrechnung natürlich nicht beeinträchtigen, die 30km müssen ja auch erstmal gefahren werden.

Meine Rechnung geht so: Die meisten online-Händler berechnen mir rd 5 Euro Aufschlag .. , und dann bekomme ich meine Ware bis an die Haustüre .

Wenn ich mit der Strassenbahn in die City fahren muss, dann kosten die Tickets in der niedrigsten Stufe 4,60 Euro ..., und wenn ich zBsp in den Elbe-Einkaufspark fahre, dann bin ich hin und zurück 3 Std. unterwegs ..

Wofür werde ich mich wohl in 9 von 10 Fällen entscheiden ?

SO aufregend ist das " Einkaufserlebnis" in meinem Alter auch nicht mehr ...