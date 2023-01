Rente: Was Sie tun können, wenn die Beitragsjahre nicht reichen

Von: Lisa Mayerhofer

Der Anspruch auf eine Regelaltersrente besteht nicht automatisch – denn dafür müssen erst einmal Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt werden. Die wichtigsten Voraussetzungen in der Übersicht.

Berlin – Viele Senioren müssen im Alter mit wenig Geld auskommen. In Deutschland hatten 2021 rund 4,9 Millionen Rentnerinnen und Rentner monatlich weniger als 1000 Euro Nettoeinkommen zur Verfügung. Manche Menschen haben sogar gar keinen Anspruch auf Altersrente: Denn dafür muss man erst einmal Beiträge in die Deutsche Rentenversicherung (DRV) eingezahlt haben und eine gewisse Wartezeit erfüllen – die Anzahl der Beitragsjahre muss also stimmen.

Beitragsjahre: Kindererziehungszeiten werden angerechnet

Beiträge in die Rentenversicherung werden beispielsweise bei Angestellten automatisch über das Gehalt eingezahlt. Selbstständige müssen nicht einzahlen – dürfen aber freiwillige Beiträge leisten. Man muss mindestens fünf Jahre lang versichert gewesen sein, um eine Regelaltersrente zu erhalten.

Angerechnet werden aber auch Kindererziehungszeiten sowie Ersatzzeiten und Zeiten aus einem Versorgungsausgleich, einem Rentensplitting und anteilig aus einer geringfügigen versicherungsfreien Beschäftigung wie einem Minijob.

Wer hat Anspruch auf eine Altersrente und wann?

In der Regel kann ein Anspruch auf Altersruhegeld allerdings frühestens ab 63 Jahren bestehen. Genaue Angaben für den individuellen Fall liefert in den meisten Fällen die DRV. Sie schickt gesetzlich Versicherten vom 55. Lebensjahr an alle drei Jahre die sogenannte Rentenauskunft zu.

Darin steht sowohl, wann jemand in Rente gehen kann als auch zu welchen Konditionen. Außerdem enthält das Schreiben den Versicherungsverlauf. Das sind die Zeiten, die bei der Rente mitzählen und somit bares Geld wert sind.

Angehende Ruheständler sollten die Unterlagen auf Fehlzeiten prüfen, damit sie Lücken durch das Nachreichen von Zeugnissen oder anderen Nachweisen schließen können. Je länger man mit dieser Kontenklärung wartet, „desto größer wird der Aufwand zur Beschaffung der Nachweise“, sagt Silke Pottin von der DRV Bund in Berlin.

Zu wenig Beitragsjahre: Welche Möglichkeiten gibt es?

Wer das Renteneintrittsalter erreicht hat und die Versicherungszeit aber unter fünf Jahren liegt, kann sich die eingezahlten Beträge erstatten lassen. Allerdings ist es auch möglich, die fehlenden Zeiten durch freiwillige Sonderzahlungen auszugleichen und so doch eine Altersrente zu erhalten. Die Sonderzahlungen sind auch eine Möglichkeit, um Abzüge zu vermindern, wenn man früher in Rente gehen möchte.

