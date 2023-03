Versicherungen 2023: Welche Versicherungen brauche ich wirklich – und welche nicht?

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Zum Jahreswechsel lohnt sich ein Kassensturz: Bei vielen Verträgen kann Geld gespart werden. © WavebreakmediaMicro/Imago Images

Versicherungen können im Ernstfall eine große Hilfe sein – doch sie sind auch in vielen Haushalten ein enormer Kostenfaktor. Eine Übersicht zeigt, welche Versicherungen man wirklich braucht.

München - 1500 Euro – so viel haben deutsche Privathaushalte 2019 im Durchschnitt für Versicherungen ausgegeben, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Das ist viel Geld – weshalb es sich lohnt, regelmäßig seine Versicherungen auf den Prüfstand zu stellen. Brauche ich diese Police wirklich? Lohnt sich die Investition noch?

Eine Übersicht zeigt, welche Versicherungen empfehlenswert sind – und auf welche man verzichten kann.

Wichtig: Haftpflichtversicherung

Kaum eine Versicherung ist so wichtig wie die private Haftpflichtversicherung. Auch Verbraucherschützer raten zum Abschluss einer Police. Trotzdem haben rund 15 Prozent der Haushalte in Deutschland keine solche Versicherung. Dabei kann eine Haftpflichtversicherung im Ernstfall – beispielsweise wenn man einen Unfall verschuldet – vor dem Ruin retten.

Außerdem ist diese Versicherung ist nicht besonders teuer und kann auch Partner und Familie mit einschließen. Gute Tarife müssen nicht mehr als 80 Euro im Jahr kosten. Die Verbraucherzentrale empfehlt dabei, als Deckungssumme mindestens 10 Millionen Euro zu vereinbaren. Zusätzliche Haftpflichtversicherungen lohnen sich beispielsweise für Tierhalter wie etwa Hundebesitzer oder auch für Bauherren. Zudem sollten Freiberufler bzw. Selbstständige zusätzlich über eine Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung nachdenken.

Berufsunfähigkeitsversicherung

Wer wegen einer Krankheit nicht mehr arbeiten kann, muss oft mit großen finanziellen Einbußen rechnen. Denn staatliche Hilfen können das, was man selbst verdient hat, oft nicht auffangen. Dagegen hilft der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung (BU). Sie zahlt im Ernstfall eine vorher vereinbarte monatliche Rente. Eine BU ist deshalb für alle Menschen sinnvoll, die auf ihr Gehalt angewiesen sind.

Dafür ist sie aber auch viel teurer als eine Haftpflichtversicherung. Generell gilt: Je jünger und gesünder man beim Abschluss einer BU ist, desto günstiger ist die Police. Denn vor Abschluss muss man sich einer Risikoprüfung durch den Versicherer unterziehen. Deshalb kann sich der Abschluss schon für Schüler, Studenten oder Azubis lohnen.

Wer dagegen schwere Krankheiten hat oder einem riskanten Beruf nachgeht, für den werden die Policen schnell unbezahlbar oder man wird erst gar nicht versichert. Das Risiko, einmal berufsunfähig zu werden, ist aber hoch: Statistisch gesehen wird jeder Vierte im Laufe des Arbeitslebens mindestens einmal berufsunfähig, warnt der Gesamtverband der Versicherer. Wer am Abschluss einer BU interessiert ist, sollte sich am besten individuell beraten lassen. Versicherungsmakler können Fragen beantworten und anonyme Voranfragen bei den Versicherern stellen. Wichtig: Alternativen zur BU wie die Unfallversicherung und Grundfähigkeitsversicherung decken deren Leistungen nicht vollständig ab und sind oft sehr teuer.

Optionale Versicherungen

Verbraucherschützer raten, existenzbedrohende Risiken richtig abzusichern – wie etwa mit einer privaten Haftpflichtversicherung. Sonst können je nach Einzelfall auch andere Versicherungen eine wichtige Rolle spielen.

Auslandskrankenversicherung: Wer beispielsweise gerne reist, sollte sich unbedingt um eine Auslandskrankenversicherung kümmern. Denn: Wer gesetzlich krankenversichert ist und sich in einem Land befindet, in dem man sich nicht mit der Versichertenkarte behandeln lassen kann, für den wird es schnell sehr, sehr teuer. Eine Auslandskrankenversicherung kümmert sich meist auch um den Rücktransport – eine Option, die auch für privat Krankenversicherte interessant sein dürfte, da die entsprechenden Kosten nicht alle privaten Krankenversicherungen zahlen. Eine Auslandskrankenversicherung ist in der Regel nicht teuer – sie kostet etwa für einen Single um die 30 Euro, für Senioren kann sie etwas teurer werden.

Risikolebensversicherung: Wenn Sie eine Familie haben, die finanziell auf Sie angewiesen ist, kann eine Risikolebensversicherung infrage kommen. Diese zahlt im Todesfall eine vereinbarte Summe an die Angehörigen.

Hausrat: Wenn nach einem Einbruch oder einem Brand Gegenstände oder Möbel zerstört oder geklaut wurden, kann eine Hausratversicherung Hilfe leisten. Ein Abschluss kann sinnvoll sein, je nachdem wie teuer der eigene Hausrat ist und ob man diesen im Ernstfall gut ersetzen kann.

Eigentümer: Wer ein Eigenheim besitzt, sollte über eine Wohngebäudeversicherung nachdenken – möglicherweise empfiehlt sich auch der Abschluss einer Elementarschadenversicherung. Sie springt bei Hochwasser und anderen Elementarschäden ein.

Rechtsschutzversicherung: Sie kann sich lohnen, wenn Rechtsstreitigkeiten – wie etwa mit dem Arbeitgeber – absehbar sind. Wichtig zu wissen: Die Privathaftpflicht wehrt in der Regel unberechtigte Ansprüche Dritter ab oder leistet bei berechtigten Ansprüchen.

Laut Verbraucherzentrale kann man auf Policen verzichten, die nur kleinere Schäden absichern, wie etwa eine Reisegepäckversicherung oder eine Extra-Geräteversicherung für das Smartphone oder das neue Fahrrad – außer diese sind extrem teuer.