Verspätungen von Flügen: Airline muss keine alkoholischen Getränke erstatten

Wartende Passagiere trinken am Flughafen Alkohol © Wavebreak Media Ltd/ IMAGO

Laut Urteil des Amtsgerichts Hannover müssen Fluggesellschaften bei Verspätungen oder Annullierungen von Flügen keine Kosten für Alkohol erstatten.

Hannover in Deutschland - Diese seien keine „Erfrischung“ im Sinne der Flugastrechteverordnung, befand das Gericht in einem am Freitag veröffentlichten Urteil. Grund sei, dass deren „Wirkung im Regelfall gegenteilig“ sein „dürfte“. (Az. 513 C 8538/22).

Auf einer Hin- und Rückreise der Kläger zwischen Hannover und Miami in den USA war es zu insgesamt mehr als sieben Stunden Verspätung gekommen. Laut der Fluggastrechteverordnung müssen Luftfahrunternehmen ihren Gästen bei Annullierung oder großer Verspätung eines Fluges „Mahlzeiten und Erfrischungen in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit“ anbieten.

Die Kläger begehrten nun die Erstattung der Verpflegungskosten - und zwar auch für zwei „Aperol Spritz“ zum Preis von 15 Pfund (rund 17 Euro). Diese seien aber keine „Erfrischung“ im Sinne der Fluggastrechteverordnung und die Airline müsse die Kosten dafür daher auch nicht erstatten, urteilte das Gericht. Die Entscheidung des Amtsgerichts ist noch nicht rechtskräftig. ld/hcy