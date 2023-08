„Viel zu viel Abfall“: Hugo-Boss-Chef fordert eigene Branche zu mehr Nachhaltigkeit auf

Hugo Boss © José Carmo/Imago

Hugo-Boss-Chef Daniel Grieder fordert die Modebranche zu mehr Nachhaltigkeit auf.

Metzingen in Deutschland - „Wir produzieren - als Branche - viel zu viel Abfall“, sagte Grieder der aktuellen Ausgabe des Magazins „Focus“ vom Freitag. Rund 50 Prozent werde „nie getragen“ und einfach wieder eingestampft. „Viele Marken produzieren immer noch ins Blaue hinein“, kritisierte der Hugo-Boss-Chef. „Da müssen wir alle ansetzen, nicht nur die Fast Fashion.“

Konkret macht er sich Sorgen über „das viele Nylon und Polyester“, das die gesamte Modeindustrie weiterhin einsetze. „Letztlich ist das Plastik, das auch in den Meeren landet.“



Bei Hugo Boss werde mittlerweile an nachhaltigen Ersatzstoffen gearbeitet, sagte Grieder dem „Focus“. „Durch das Lieferkettengesetz wird zum Glück alles immer transparenter und Greenwashing noch leichter zu entdecken.“ Hugo Boss baue in Porto in Portugal einen digitalen Campus auf, „um Daten gezielt zu nutzen“ und damit die Produktion effizienter zu gestalten.

Zwar wolle nicht jeder Kunde, „der in unsere Läden kommt, die Welt retten, sondern einfach etwas Schönes zum Anziehen kaufen“, sagte Grieder weiter. „Aber unsere ganze Industrie muss sich den Problemen stellen.“



Grieder hat die Marke vor zwei Jahren übernommen. Er will den Umsatz bis Ende des Jahres auf vier Milliarden Euro verdoppeln. ilo/pw