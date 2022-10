Viele Lebensmittel laut Medienbericht mit Pestizid Ethylenoxid belastet

Lebensmittel im Supermarkt (Symbolbild) © IMAGO/Martin Wagner

Einem Medienbericht zufolge enthalten viele Lebensmittel das Pestizid Ethylenoxid.

Köln in Deutschland - Bei zufälligen Stichproben von zehn Produkten sei in vier Fällen eine Belastung mit dem Ethylenoxid-Abbauprodukt 2-Chlorethanol festgestellt worden, berichtete der WDR am Donnerstag. Betroffen waren demnach Müsli-Riegel von Seitenbacher, Frischkäse von Kiri, Aachener Printen von Lambertz und Grisotti Sesam von Aldi Süd.

Seitenbacher habe die betroffene Charge sofort vom Markt genommen, berichtete der WDR weiter. Aldi Süd zog demnach vorsorglich auch weitere Chargen zurück. Der Kiri-Hersteller BelBrands und Lambertz verwiesen auf eigene Untersuchungen, die keine problematischen Belastungen ergeben hätten. Die zuständigen Ämter wurden dem Bericht zufolge informiert.

Ethylenoxid wird unter anderem als Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung von Bakterien und Pilzen eingesetzt. Es ist nachweislich genschädigend und krebserregend und daher in der Lebensmittelproduktion verboten. Zuletzt hatte es immer wieder Rückrufe von Lebensmitteln wegen zu hoher Belastungen gegeben. pe/ilo