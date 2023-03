Bayerns Wirtschafts-Chef sieht 4-Tage-Woche kritisch – und setzt auf anderes Modell

Licht brennt in den Räumen eines Bürogebäudes: Betrieblich ist die 4-Tage-Woche auch heute schon möglich. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Die 4-Tage-Woche soll laut einer aktuellen Studie nicht nur die Stimmung der Angestellten, sondern auch deren Produktivität bessern. Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, fordert im Gastbeitrag grundsätzlich mehr Flexibilität im Arbeitszeitrecht.

München – In der derzeitigen Diskussion um die 4-Tage-Woche werden sämtliche Modelle in einen Topf geworfen. Grundsätzlich gehört es zur unternehmerischen Entscheidungsfreiheit, an wie vielen Tagen in einem Betrieb gearbeitet werden soll. Jedes Unternehmen muss das Arbeitszeitmodell finden, mit dem es erfolgreich wirtschaften kann. Betrieblich ist die 4-Tage-Woche ja auch heute schon möglich.

4-Tage-Woche: Unterschiedliche Modelle und Herausforderungen

Dabei gilt es zu unterscheiden: Denkbar ist in der Tat, die Wochenarbeitszeit auf vier Tage zu verteilen. Dabei stellt sich aber das Problem, dass die tägliche Höchstarbeitszeit nach dem deutschen Arbeitszeitgesetz auf zehn Stunden beschränkt ist. Eine 4-Tage-Woche kann nur dann effizient umgesetzt werden, wenn man sich bei der Arbeitszeit an der europäischen Regelung orientiert, die eine wochenweise Betrachtung anstellt und dabei eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden festlegt.

Bertram Brossardt ist Hauptgeschäftsführer der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. © Bertram Brossardt/vbw

Klar ist aber, dass das Modell vor allem im produzierenden Bereich auf jeden Fall schwierig wäre: Prozessabläufe würden komplizierter, man bräuchte neue Schichtmodelle und auch zusätzliches Personal. Gerade letzteres ist in Zeiten des Fach- und Arbeitskräftemangels ein klarer Hemmschuh. Die Einstellung zusätzlicher Fachkräfte scheitert schon jetzt in vielen Branchen am Arbeitsmarkt. Nach den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit waren deutschlandweit im Februar rund 780.000 offene Stellen gemeldet. In Bayern waren es über 150.000. Zusätzliche Beschäftigte zu gewinnen, um die durch die 4-Tage-Woche entstehenden Lücken aufzufüllen, dürfte ein Ding der Unmöglichkeit sein. Und ganz klar ist auch: Steigende Personalkosten darf es nicht geben, schon gar nicht in der jetzigen Zeit.

Es wird außerdem im Betrieb auch Beschäftigte geben, die an fünf Tagen in der Woche arbeiten wollen, da sie kein Interesse an längeren Arbeitszeiten an einzelnen Tagen haben. Alle Interessen unter einen Hut zu bekommen, ist anspruchsvoll. Im Kern geht es neben diesen organisatorischen Fragen vor allem um die Kosten der Arbeit.

Statt 4-Tage-Woche: mehr Flexibilität im Arbeitszeitrecht

Wird die Arbeitszeit nicht anders verteilt, sondern wird schlicht weniger gearbeitet, ist das Teilzeit und dann muss auch das Entgelt abgesenkt werden. Modelle, bei denen bei Arbeitszeitabsenkung nicht auch gleichzeitig der Lohn sinkt, sind nichts anderes als eine deutliche Stundenlohnerhöhung. Für die Unternehmen verteuert das die Arbeitskosten immens. Bei der gleichzeitig hohen Steuerlast beeinträchtigt das die Wettbewerbsfähigkeit und wäre Gift für den Standort.

Viel wichtiger als die Diskussion über eine 4-Tage-Woche ist es, grundsätzlich mehr Flexibilität im Arbeitszeitrecht zu erreichen. Bei der Gleitzeit können die Beschäftigten selbst über Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit entscheiden, bei der Vertrauensarbeitszeit liegt die Arbeitszeitsouveränität fast vollkommen beim Einzelnen. Aber auch in Produktionsbetrieben wird flexibel gearbeitet – mit sogenannten Flexi-Konten sowie innovativen Freischicht-Modellen, in denen in einzelnen Wochen auch verkürzt gearbeitet werden kann. Die Flächentarifverträge der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie bieten beispielsweise ein ganzes Bündel an Möglichkeiten zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung.

Am Ende muss aber der Arbeitgeber entscheiden, wie viel Flexibilität mit den betrieblichen Notwendigkeiten vereinbar ist.

Zum Autor: Bertram Brossardt ist Hauptgeschäftsführer der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sowie Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Unternehmensverbands Metall und Elektro e. V. bayme und des vbm, Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e.V.