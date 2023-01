Viertes Quartal 2022: Schwedische Wirtschaft unerwartet stark geschrumpft

Hafen in Stockholm (Symbolbild) © xbrchx /IMAGO

Die schwedische Wirtschaft ist zum Jahresende überraschend deutlich geschrumpft.

Stockholm in Schweden - Am Montag in Stockholm veröffentlichten ersten Schätzungen der staatlichen Statistikbehörde zufolge, ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum dritten Quartal um 0,6 Prozent zurück.

Zuvor war ein Anstieg um 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal erwartet worden. Im Jahresvergleich legte die schwedische Wirtschaft 2022 um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Allerdings waren dies 0,3 Prozentpunkte weniger als vorher angenommen. Für das Gesamtjahr 2023 wird nun eine Rezession erwartet.



Die Inflation in Schweden stieg den Angaben zufolge im Dezember mit 12,3 Prozent auf einen neuen Rekordstand. Der Kurs der schwedischen Krone fiel auf rund elf Kronen für einen Euro. Auch im Vergleich zum Dollar wurde ein neuer Tiefstand verzeichnet. bk/pe