Viessmann: Traditionsunternehmen geht in die USA - Job-Garantie für Mitarbeiter

Von: Thomas Schmidtutz

Teilen

Viessmann: Der traditionsreiche Heizungsbauer geht an den US-Riesen Carrier. © Imago/Beata Zawrzel

Der deutsche Traditionskonzern Viessmann verkauft seine Klimatechnik-Sparte für zwölf Milliarden Euro an den US-Konzern Carrier Global. Für Mitarbeiter und Standorte gibt es weitreichende Garantien.

Allendorf/München - Der traditionsreiche Heizungsbauer Viessmann verkauft seine Klimasparte einschließlich des aussichtsreichen Wärmepumpen-Geschäfts an den US-Riesen Carrier. Der Kaufpreis beträgt zwölf Milliarden Euro in Bar und Aktien. Die Gründerfamilie trennt sich damit vom Kern ihres 106 Jahre alten Unternehmens.

Man habe sich im Rahmen des Deals auch auf langfristige Garantien geeinigt, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Mittwoch in einer Stellungnahme mit. Danach seien betriebsbedingte Kündigungen für drei Jahre ausgeschlossen. Zudem habe Carrier weitreichende Zugeständnisse für die Standorte gemacht. Die Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte seien für fünf Jahre gesichert, der Hauptsitz in Allendorf für zehn Jahre. Das Geschäft soll zum Jahresende abgeschlossen sein.

Viessmann sieht mittelfristig steigenden Arbeitskräfte-Bedarf

Ein Unternehmenssprecher trat am Mittwoch Befürchtungen zu einem möglichen Stellenabbau nach Auslaufen der Garantien entschieden entgegen. Aufgrund des Booms bei Wärmepumpen werde der Arbeitskräftebedarf in den kommenden Jahren weiter steigen, sagte er am Mittwoch gegenüber HNA.de. Das Unternehmen will seine Mitarbeitenden am Mittwoch in einer internen Veranstaltung ab 10 Uhr über die Eckpunkte des Verkaufs informieren.

Der Kaufpreis entspreche dem 13-fachen des für 2023 erwarteten operativen Gewinns (Ebitda), An die Mitarbeiter der Sparte sollen 106 Millionen Euro als Sonderprämie „für 106 Erfolgsjahre“ ausgeschüttet werden. (rtr/utz)