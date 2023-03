Vodafone Deutschland mit hartem Sparkurs: 1300 Stellen gestrichen

Von: Ulrike Hagen

Vodafone Deutschland will 1300 Vollzeitstellen im Zuge einer Neuausrichtung abbauen. Betroffen sind unter anderem Management und Bereichen ohne direkten Kundenkontakt.

Düsseldorf – Im Rahmen einer Neuausrichtung plant der Telekommunikationsanbieter Vodafone Deutschland den Abbau von 1300 Vollzeitstellen, so Berichte der dpa vom Mittwochabend. Damit muss fast jede zehnte Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der fast 16.000 Beschäftigten um seinen oder ihren Job bangen.

Vodafone Deutschland streicht 1300 Vollzeitstellen

Die betroffenen Stellen liegen vor allem im Management, bei Doppelfunktionen und in Bereichen ohne direkten Kundenkontakt. Gleichzeitig sollen 400 neue Stellen in kundennahen Bereichen wie Technik, Netzausbau und Großkunden-Projekten geschaffen werden. Dadurch reduziert sich die Gesamtzahl der Vollzeitstellen um insgesamt 900 auf 14.230.

Radikaler Stellenabbau bei Vodafone: „Schmerzhafter Schritt“

Im Juli 2022 übernahm Philippe Rogge die Position des Chefs von Vodafone Deutschland, und nun scheint es ernst zu werden: „Wenn wir unsere Ambitionen finanzieren wollen, müssen wir diesen schmerzhaften Schritt gehen“, zitiert das „Handelsblatt“ Deutschlandchef Rogge, der auch Mitglied des Konzernvorstandes in London ist.

Die Hintergründe für den Sparkurs des Tochterunternehmens der britischen Mobilfunkgesellschaft Vodafone Group mit Sitz in Düsseldorf sind vielschichtig. Einerseits will Vodafone Deutschland nach eigenen Angaben seine Kosten senken, um im Wettbewerb mit anderen Telekommunikationsanbietern wettbewerbsfähig zu bleiben. Andererseits soll der Sparkurs auch dazu dienen, die finanziellen Mittel für Investitionen in den Netzausbau und die Entwicklung neuer Technologien bereitzustellen. Die Genehmigung der EU-Kommission zu Vodafones Milliardenvorhaben zum Glasfaser-Ausbau liegt bereits vor.

Vodafone kämpft mit Corona-Nachwirkungen und Kundenschwund

Zudem kämpft Vodafone Deutschland wie viele andere Unternehmen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Geschäft. Im dritten Geschäftsquartal konnte Vodafone Deutschland lediglich 8000 neue Mobilfunkverträge nach Abzug von Kündigungen gewinnen und verlor Kunden im Bereich DSL und Kabel. Gerade erst verärgerte Vodafone seine Bestandskunden mit erhöhten Preisen. und sorgte mit Mega-Störungen in München Raum für Unmut.