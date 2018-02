Völlig irre: Bank zahlt für Kredit drauf - doch die Sache hat einen Haken

Der Preiskampf bei den Ratenkrediten treibt die Zinsen in den negativen Bereich. Allerdings hat die ganze Sache einen Haken.

Berlin – Der Preiskampf bei Ratenkrediten zieht die Zinsen noch tiefer in den negativen Bereich. Nachdem das Vergleichsportal Check24 am Montag einen Kredit mit einem effektiven Jahreszins von minus 1,5 Prozent bewarb, senkte Konkurrent Smava den Zinssatz bei seinem Vorzeigeprodukt auf minus 3,0 Prozent. Allerdings ist die Kreditsumme in beiden Fällen auf 1000 Euro begrenzt und nur Verbraucher mit guter oder sehr guter Bonität können den Kredit in Anspruch nehmen. Sie müssen am Ende dank Negativzinsen aber weniger Geld zurückzahlen, als sie aufgenommen haben.

Die Vergleichsportale nutzen die Negativzinsen als Lockmittel für neue Kunden, der Markt ist heißt umkämpft. Smava wirbt damit, dass Kunden am Ende von den geliehenen 1000 Euro rund 954 Euro zurückzahlen müssten. Check24 kommt auf eine Summe von knapp 992 Euro. Beide Angebote sind zeitlich befristet.

Verbrauscherschützer halten die Angebote zwar für seriös, warnen aber vor allzu großer Euphorie: „Das ist gute Werbung für die Portale und dürfte wegen der hohen Bonitätsanforderung die große Masse der Verbraucher ohnehin nicht betreffen“, sagte Michael Knobloch, Chef der Verbraucherzentrale Hamburg.

