Volkswagen nach EM-Regenbogen-Eklat in der Kritik: Wo hört die Solidarität auf?

Kritiker wittern Doppelmoral

Als Zeichen der Solidarität gegenüber der LGBTQ-Bewegung hüllen viele Firmen ihre Social-Media-Kanäle in Regenbogenfarben. Allerdings oftmals nur in Ländern, in denen das gut ankommt.

Beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn durfte die Allianz Arena nicht in Regenbogenfarben leuchten. Der Münchner Stadtrat hatte das beantragt, doch die UEFA lehnte ab – und steht seitdem in der Kritik. Als Begründung heißt es in einer Mitteilung des europäischen Fußballverbandes, dass er aufgrund seiner Statuten „eine politisch und religiös neutrale Organisation“ sei. „Angesichts des politischen Kontextes dieser speziellen Anfrage – eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen Parlaments abzielt – muss die UEFA diese Anfrage ablehnen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Aus Solidarität mit der Pride-Bewegung hatten viele Unternehmen ihre Logos in den sozialen Medien in Regenbogen-Farben gehüllt. Doch geht es dabei um Marketing oder Solidarität?

Volkswagen: Echte Solidarität oder Marketing?

Juni 2021 ist der Pride-Month, der mehr Aufmerksamkeit für die noch immer bestehende Diskriminierung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen und queeren Menschen in der Gesellschaft schaffen soll. Viele Unternehmen zeigen in den sozialen Medien wortwörtlich Flagge und hüllen ihr Logo in Regenbogenfarben. Allerdings oftmals nur in jenen Ländern, in denen sie dafür Lob ernten. Volkswagen etwa hat davon abgesehen, sein Instagram-Logo in Katar und Saudi Arabien abzuändern. Auch der internationale Account des deutschen Autobauers bleibt weiterhin blau.

Die Solidarität mit der LGBTQ-Bewegung gehe nur so weit, wie es Geschäftsinteressen nicht beeinflusse, sagen Kritiker. Denn gerade in Ländern wie Katar oder Saudi Arabien werden die Rechte von geschlechtlichen oder sexuellen Minderheiten oft nicht geachtet. In Katar etwa gilt die Scharia. Homosexualität wird dort als Sodomie behandelt, bis zu fünf Jahre Gefängnis stehen darauf.

„Purpose und Haltung sind bei vielen Marken nur ein nach Märkten regional ausgesteuertes Verkaufsargument“, sagt Raphael Brinkert von der Werbeagentur Brinkert Lück auf seinem Twitter-Kanal zu diesem Vorgehen. „Es ist ein bigottes Verhalten, das Gewinn vor Gemeinwohl stellt, das Aktionäre ernster nimmt als Menschenrechte. Es ist ein Trauerspiel.“

Volkswagen: „Wir vertreten diese Werte weltweit“

Die Vorständin Hiltrud Werner sagte vor der Partie Deutschland gegen Ungarn auf LinkedIn, „je bunter das Stadion sei, desto besser.“ Volkswagen lehne jede Art der Diskriminierung ab und biete gleiche Chancen für alle. „Wir vertreten und leben diese Werte weltweit und stellen in unseren Standorten, Werken, Vertriebsgesellschaften und bei unseren Zulieferern sicher, dass unsere ethischen Grundsätze eingehalten werden“, so Werner weiter. Eine positive Nachricht, die der LGBTQ-Community den Rücken stärkt. Trotzdem bleibt die Frage, wie konsequent das Unternehmen Diskriminierung vor Ort wirklich bekämpft, wenn schon die Änderung des Logos in manchen Ländern einen Schritt zu weit geht?

Volkswagen, Allianz und Co.: Das sind die Argumente für diese Marketingstrategie

Warum manche Firmen in unterschiedlichen Ländern andere Marketing-Strategien wählen, erklärt eine Sprecherin der Allianz gegenüber dem Handelsblatt. Sie gibt zu bedenken, dass etwa in den USA kaum über die Debatte der Regenbogenfarben der Allianz-Arena berichtet werde. Die Allianz bekenne sich zur Vielfalt, das bedeute aber nicht, dass es in allen Märkten der Welt in gleicher Weise kommuniziert werden müsse.

Vodafone macht vor, dass es auch anders geht: Das Unternehmen hat auch seinen ungarischen Instagram-Account auf Regenbogen-Farben umgestellt. „Ich würde Unternehmen immer zu mehr Mut raten. Langfristig hat es Konzernen noch nie geschadet Haltung bei bestimmten politischen oder gesellschaftlichen Themen zu zeigen“, sagt Frank Behrendt, Senior Advisor bei der Werbeagentur Serviceplan, gegenüber dem Handelsblatt. Nike habe langfristig profitiert, als der Konzern Solidarität mit dem Kniefall des Football-Spielers Colin Kaepernick zeigte, so Berendt weiter.

Würden sich auch Fußball-Verbände solidarischer zeigen, könnte das für einen Wandel sorgen. Schließlich ist Homosexualität im Profi-Fußball noch immer mit einem Tabu behaftet. Das macht die Entscheidung der UEFA umso aussagekräftiger und die Aktion des DFB-Team für mehr Menschenrechte umso wichtiger.

Die FIFA entschied sich dazu, die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar auszutragen. Eine umstrittene Entscheidung mit Symbolkraft – und echten Konsequenzen für die Menschenrechte. Nach Recherchen des Guardian sind mehr als 6.500 Gastarbeiter in Katar gestorben. Volkswagen ist Mobilitätspartner der FIFA. Der deutsche Autobauer will bei der WM 2022 seine selbstfahrende Autos als Flotte zur Verfügung stellen.