Volkswagen soll Bau von Batteriezellfabrik in Kanada erwägen

Laut einem Medienbericht soll Volkswagen den Bau einer Batteriezellfabrik in Kanada in Betracht ziehen.

Düsseldorf in Deutschand - Dies gehe aus Einträgen im Lobbyregister der kanadischen Provinz Ontario hervor, berichtete am Dienstag das Düsseldorfer „Handelsblatt“. Demnach hat die Provinzregierung angeboten, „das Projekt durch Investitionen und andere Anreizbeiträge zu unterstützen“, um „konkurrenzfähig zu anderen in Betracht gezogenen Standorten“ zu sein.

Laut „Handelsblatt“ sind in dem Lobbyregister fünf Einträge vom Januar 2023 für den VW-Konzern gelistet. Dabei gehe es um Treffen mit zwei Anwaltsfirmen und einem Vertreter der Immobilienberatung JLL. Auch Volkswagen-Chef Oliver Blume werde namentlich genannt.



Ein Volkswagen-Sprecher sagte der Zeitung, derzeit würden „geeignete Standorte für eine erste Gigafactory in Nordamerika“ untersucht. Als wichtig für die Standortwahl nannte er unter anderem die Verfügbarkeit und den Preis von grünem Strom. „Bisher wurden noch keine Entscheidungen getroffen, der Evaluierungsprozess ist noch nicht abgeschlossen“, fügte er hinzu. Zu einem möglichen Standort in Ontario äußerte er sich demnach nicht. pe/mt