Volkswirte erwarten stark steigende Inflationsraten weltweit

Wirtschaftsexperten rechnen mit einer weltweit steigenden Inflation (Symbolbild) © IMAGO/Felix Schlikis

In diesem und im nächsten Jahr erwarten Volkswirte weltweit sehr hohe Inflationsraten.

München/Luzern/Frankfurt/Washington - Dasv ifo-Institut und das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik hatten im September 1687 Wirtschaftsexperten aus 129 Ländern dazu befragt. Für dieses Jahr erwarten sie im globalen Durchschnitt eine Inflation von 9,5 Prozent und damit «6,7 Prozentpunkte höher als die von der Weltbank angegebene durchschnittliche Inflationsrate im vergangenen Jahrzehnt», teilte das ifo-Institut am Montag in München mit.

Die Zahlen beziehen sich auf den Median der durchschnittlich erwarteten Inflationsraten auf Länderebene. Regional seien die Unterschiede sehr groß: In Westeuropa erwarten die Teilnehmer dieses Jahr 7,3 Prozent Inflation, in Osteuropa aber 19 Prozent, in Südostasien 5,6 Prozent, in Westasien jedoch 30 Prozent, in Nordamerika 7,2 Prozent, in Südamerika 30 Prozent, in Ostafrika sogar knapp 60 Prozent.

Die weltweit hohen Preissteigerungen dürften weitergehen: «Mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 7,5 Prozent im Jahr 2023 wird nur ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2022 erwartet.» Für 2026 rechneten die Volkswirte weltweit immer noch mit 5,0 Prozent.

IWF: Energiekrise sorgt für harten Winter

Die Energiekrise wird Deutschland nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) noch lange zu schaffen machen. «Dieser Winter wird schwierig, aber der Winter 2023 könnte noch schlimmer werden», sagte IWF-Vizedirektorin Gita Gopinath dem «Handelsblatt» (Montag). «Die Energiekrise wird nicht mehr so schnell verschwinden, die Energiepreise werden noch für längere Zeit hoch bleiben. Darauf muss Deutschland reagieren. Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss deutlich beschleunigt werden.»

In seiner jüngsten Konjunkturprognose sagt der IWF für Europas größte Volkswirtschaft Deutschland für 2023 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent voraus. «Deutschland hat einen größeren Industriesektor als andere Länder. Und diese Unternehmen hatten schon in der Corona-Pandemie mit den unterbrochenen Lieferketten zu kämpfen, jetzt kommen noch die rasant steigenden Energiekosten hinzu», erklärte die Ökonomin Gopinath. «Deutschland ist ein Industriestandort und bekommt deshalb diese Schocks derzeit besonders deutlich zu spüren.»

Trotz des Wirtschaftsabschwungs halte sie das Bestreben von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für richtig, die Schuldenbremse wieder einzuhalten. «Ja, ich halte den Ansatz des Finanzministers für richtig», sagte Gopinath. Es müsse «alles getan werden, um die Inflation zu senken». Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhe die Zinsen. «Aber auch die Finanzpolitik sollte ihren Beitrag leisten. Deshalb lautet unser Rat, auf eine expansive Fiskalpolitik zu verzichten», sagte die IWF-Vizedirektorin. (dpa)