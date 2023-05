Volvo Cars kündigt Abbau von 1300 Stellen in Verwaltung in Schweden an

Volvo-Logo © Schoening/IMAGO

Der schwedische Autohersteller Volvo plant, 1300 Büro-Arbeitsstellen in Schweden anzubauen.

Göteborg in Schweden - Unternehmenschef Jim Rowan erklärte am Donnerstag, Volvo habe im vergangenen Jahr damit begonnen, seine Kosten zu senken, und trotz erster Ergebnisse „ist klar, dass wir noch mehr tun müssen“. 1300 Jobs sind rund sechs Prozent der Stellen in Schweden. Volvo gehört dem chinesischen Konzern Geely.

Rowan sagte, „wirtschaftlicher Gegenwind“, höhere Rohstoffpreise und stärkere Konkurrenz würden die Branche noch „einige Zeit“ belasten. Volvo werde daher in den kommenden Monaten auch weltweit Kosten senken.



Der Autobauer hatte Ende April seine Quartalszahlen vorgelegt. Der Absatz stieg von Januar bis März um zehn Prozent, der Umsatz wuchs um 29 Prozent auf umgerechnet 8,4 Milliarden Euro. Der Gewinn allerdings fiel auf knapp 400 Millionen Euro; im Vorjahresquartal hatte er bei 450 Millionen Euro gelegen. ilo/pe