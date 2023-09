Von der Leyen will Tempo bei Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen erhöhen

Teilen

Ursula von der Leyen © Ton Molina/Imago

Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, hat angekündigt, dass die Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen beschleunigt werden sollen.

Straßburg in Frankreich - „Wir werden die Genehmigungsverfahren noch weiter beschleunigen“, sagte von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Union im Straßburger EU-Parlament. Dies sei Teil eines „Pakets für die Windkraft in Europa“, welches ihre Behörde „mit der Industrie und den Mitgliedstaaten“ erarbeiten werde.

Zu diesem Paket werde etwa auch eine Reform der Auktionssysteme für neue Windenergieanlagen gehören. Außerdem werde sich Brüssel dafür einsetzen, technische Kompetenzen in Europa zu schaffen, Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln zu sichern und die Lieferketten für Materialien zu stützen.



Grundsätzlich gelte sowohl für die Windindustrie als auch für weitere Zukunftsbranchen wie die Herstellung von grünem Stahl, von Batterien und Elektrofahrzeugen, dass deren Zukunft „in Europa liegen muss“. Dafür setze sich die EU-Kommission mit ihrer Wachstumsstrategie ein, sagte die Behördenchefin. pe/hcy