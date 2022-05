Vor dritter Tarifrunde: Verdi will mit weiteren Streiks im Erziehungsdienst Druck auf Arbeitgeber erhöhen

Verdi will den Druck erhöhen © IMAGO / Hanno Bode

Die Gewerkschaft Verdi will im bundesweiten Tarifkonflikt im Sozial- und Erziehungsdienst vor der dritten Verhandlungsrunde Druck machen.

Berlin in Deutschland - Nach kleineren regionalen Aktionen am Montag wird es nach Gewerkschaftsangaben am Dienstag eine zentrale Protestaktion in Hannover geben. Am Mittwoch wird der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke auf einer Kundgebung in Gelsenkirchen sprechen, am Donnerstag ist eine Kundgebung in München geplant.

Im Laufe der Warnstreikwoche werden auch wieder Beschäftigte unter anderem in Kindertageseinrichtungen die Arbeit niederlegen, sagte eine Gewerkschaftssprecherin. Bereits in der vergangenen Woche gab es eine bundesweite Warnstreik- und Aktionswoche. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, die im März in zweiter Runde ohne Ergebnis blieben. Am 16. und 17. Mai steht in Potsdam die dritte Runde an. hex/cfm