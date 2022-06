Vorbehalte gegen Windkraftausbau: SPD-Fraktion fordert "konstruktives" Verhalten

Matthias Miersch © IMAGO/Frederic Kern

Die SPD-Fraktion fordert zügige Entscheidungen bei den Plänen zum Ausbau der Windkraft.

Berlin in Deutschland - "Wir sollten vor der Sommerpause ein großes Gesamtpaket für den schnellen Ausbau der Erneuerbaren Energien beschließen, das sowohl die Regelungen zum Zwei-Prozent-Ziel als auch die artenschutzrechtlichen Regelungen enthält", sagte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Noch offene Fragen seien in dieser Zeit "alle klärbar, wenn sich alle konstruktiv beteiligen".

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte diese Woche einen Entwurf für ein Wind-an-Land-Gesetz vorgelegt, das das Ziel konkretisieren soll, zwei Prozent der Fläche Deutschlands für Windkraftanlagen zur Verfügung zu stellen. Flankierend gibt es einen Entwurf des Bundesumweltministeriums, um die Naturschutzvorgaben in diesem Bereich anzupassen. Das Paket soll nächsten Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden.

Der "Spiegel" berichtete aber am Donnerstag, das Haus von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) habe einen so genannten Leitungsvorbehalt gegen die Referentenentwürfe eingelegt. Aufgrund des engen Zeitplans hätten Verbände nicht einmal 24 Stunden Zeit gehabt, Stellung zu den Entwürfen zu nehmen, monierte das Ministerium demnach. Dies sei zu kurz, deswegen habe das Ressort ein Veto eingelegt.

Ein Sprecher des Justizministerium wollte sich dazu am Freitag nicht äußern. Es entspreche "guter Konvention, dass wir uns zu laufenden Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung nicht äußern", sagte er in Berlin.



Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums erklärte ebenfalls, sie wolle keine "Zwischenstände" der Ressortabstimmung kommentieren. Sie könne aber sagen, "dass wir natürlich alles dransetzen, dass der Termin steht", fügte die Sprecherin mit Blick auf die geplante Kabinettsbefassung hinzu.



Der Bundestag hat bis zur Sommerpause nur noch zwei Sitzungswochen vor sich: die Woche ab dem 20. Juni und die Woche ab dem 4. Juli. cne/jm