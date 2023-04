Grüne begrüßen Kabinettsbeschluss zu Wärmewende

Vorgaben für neue Heizungen beschlossen

Der umstrittene Gesetzentwurf für neue Heizungsvorgaben ist beschlossen.

Berlin in Deutschland - Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Regierungskreisen. Den Plänen zufolge, über die innerhalb der Koalition wochenlang gestritten worden war, sollen Öl- und Gasheizungen ab dem kommenden Jahr nur noch in Ausnahmefällen eingebaut werden dürfen.

Im Gesetzentwurf heißt es, dass neu eingebaute Heizungen dann „möglichst“ zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Klassische Gas- und Ölheizungen können das nur erreichen, wenn sie etwa in Kombination mit einer Wärmepumpe betrieben werden. Es sind jedoch zahlreiche Ausnahmeregelungen vorgesehen, etwa für über 80-jährige Hausbesitzer und für Gasheizungen, die mit Wasserstoff betrieben werden können.



Neue Pflichten zum Austausch alter Anlagen gibt es nicht und wenn diese kaputt gehen, können sie weiterhin repariert werden. Im Fall einer Havarie - also wenn die Heizung irreparabel ist - ist der Einbau einer Gas- und Ölheizung übergangsweise erlaubt. Innerhalb von drei Jahren soll die Anlage dann aber das 65-Prozent-Ziel einhalten müssen.



Der ursprüngliche Entwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) hatte für viel Kritik gesorgt. Innerhalb der Koalition wandte sich besonders die FDP gegen die Vorgaben. Das FDP-geführte Bundesfinanzministerium kündigte am Mittwoch an, den Plänen unter Vorbehalt zuzustimmen. Im parlamentarischen Verfahren werde es noch „weitere notwendige Änderungen“ geben.

Die FDP hatte auf dem Grundsatz der „Technologieoffenheit“ bestanden und so unter anderem durchgesetzt, dass unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin Gasheizungen eingebaut werden können, wenn sie theoretisch mit klimaneutral hergestelltem Wasserstoff betrieben werden können. Aus dem Finanzministerium kamen nun erneut Zweifel, ob die Vorgaben dazu „praxistauglich und finanzierbar“ seien. pe/hcy

Grüne begrüßen Kabinettsbeschluss zu Wärmewende

Die Grünen haben den Kabinettsbeschluss für die Energiewende im Gebäudebereich begrüßt. „Heute ist ein guter Tag fürs Land und ein guter Tag fürs Klima“, sagte Parteichefin Ricarda Lang am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Hiermit sowie auch mit dem Energieeffizienzgesetz und dem Bundes-Immissionsschutzgesetz gehe die Ampel-Koalition „gleich drei zentrale Schritte für mehr Klimaschutz“.



„Damit wird Heizen zukünftig erneuerbar und wir machen uns auch dort unabhängig von fossilen Energien“, hob Lang mit Blick auf das neue Gebäudeenergiegesetz hervor. Dies bringe den Klimaschutz in Deutschland im Gebäudesektor voran und sorge zugleich für bezahlbare Preise in der Zukunft.



„Klimaschutz und soziale Sicherheit gehören zusammen“, betonte die Grünen-Chefin. Daher nehme die Regierung „Milliarden in die Hand, um Menschen auf dem Weg zu sauberer und sicherer Wärme finanziell zu unterstützen“ und ihnen den Umstieg zu erleichtern. bk/hcy