Vorgaben zum Energiesparen bis Mitte April verlängert

Energiesparen (Symbolbild) © Westend61/IMAGO

Die Energiesparvorgaben sind bis zum 15. April verlängert worden.

Berlin in Deutschland - Der Bundesrat stimmte der längeren Geltungsdauer der entsprechenden Verordnung am Freitag einstimmig zu. In der bisherigen Fassung wäre diese Ende Februar ausgelaufen.

Die Sparvorgaben betreffen das Beheizen von Wohnungen und Schwimmbädern, die Höchsttemperaturen für Luft und Warmwasser in öffentlichen Arbeitsstätten sowie die Beleuchtung von Gebäuden, Denkmälern und Werbeanlagen. Ziel ist das Verhindern einer Gasmangellage wegen fehlender Lieferungen aus Russland in Verbindung mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Bundesregierung hält deswegen die Notwendigkeit für Einsparungen weiterhin für gegeben.

In einer zusätzlichen Entschließung warnte der Bundesrat vor einer solchen Mangellage auch nach dem Ende der Einsparvorgaben Mitte April: Es müssten auch danach hinreichend hohe Füllstände der Gasspeicher sichergestellt werden - wenn nötig durch eine erneute Verlängerung oder ein Wiederinkraftsetzen der Einsparverordnung. bk/cne