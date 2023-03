Rentenversicherung verkündet neues, kostenloses Angebot, das Sie nutzen sollten

Das nicht. Aber Sie können als Häuslebesitzer auf ganz andere Art und Weise zur Kasse gebeten werden. Man hat es ja in der jüngsten Vergangenheit gesehen - Neuberechnung der Grundstückssteuer, Pflicht zur energetischen Sanierung, Verbot diverser Heizungsanlagen .. wer weiß, was den Politikern in Zukunft noch so alles einfällt! Und wenn Sie Pech haben, leben Sie auch noch in einer Stadt/Gemeinde, die die STRABS noch nicht abgeschafft hat. Da wird dann die marode Strasse vor Ihrem Haus auf Ihre Kosten saniert und Sie sind einen 5-stelligen Betrag los! Und wenn Sie sich ein schönes Häuschen im Grünen zugelegt haben, um im Ruhestand den schönen Blick vom Balkon oder der Terrasse in die Berge zu geniessen, könnte es schnell sein, dass man Ihnen den Bergblick mit einem Wald von Windrädern bis an Ihre Grundstücksgrenze verspargelt. Mag für Sie ja alles OK sein, und ich gönne es Ihnen auch. Für mich wär das allerdings nichts.