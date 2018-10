VW-Abgasskandal: Porsche SE muss 47 Millionen Euro Schadensersatz zahlen

Im Rahmen des VW-Abgasskandals muss die Porsche SE 47 Millionen Euro Schadensersatz zahlen. Das hat das Landgericht Stuttgart entschieden.

Stuttgart - Die Volkswagen-Mutter Porsche SE muss Aktionären im Rahmen des Dieselskandals eine Millionenentschädigung zahlen. Laut einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil des Landgerichts Stuttgart hat die Firma Mitteilungspflichten verletzt. Deshalb muss sie in zwei Verfahren insgesamt rund 47 Millionen Euro Schadenersatz zahlen.

Laut Urteil wusste der damalige Volkswagenchef Martin Winterkorn, der gleichzeitig auch Chef der Porsche-Holding war, spätestens seit Ende Mai 2014 vom Einsatz einer illegalen Abschalteinrichtung in VW-Dieselautos und hätte dies den Anlegern mitteilen müssen. Stattdessen veröffentlichte die Porsche-Holding aber erst im September 2015 eine Ad-Hoc-Meldung. Den Anlegern entstand durch den folgenden Kursrutsch der Aktie ein hoher Schaden. Die Entscheidungen sind noch nicht rechtskräftig.

afp