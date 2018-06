VW-Aufsichtsrat Weil: So lange wird die Diesel-Krise noch dauern

Politiker mit Eiern könnten die Dieselkrise auch schnell beenden. Denn die derzeitige Dieselkrise wurde auch von den derzeitigen Politikern mit verursacht! Man muss sich nur die ganzen Dinge anschaun, die da Brüssel, einschl. der <> da so alles losgelassen wurden. Und in Brüssel stimmen unsere Politiker immer so ab, dass der Schaden an Deutschland hängen bleibt, da hier keine konstruktive Politik gemacht wird. Es wird immer nach Jahren reagiert! Aber bei dem Personal in den Parlamenten und bei den regierenden Parteien ist das auch kein Wunder!