Mega-Deal für Volkswagen - Größte Gigafabrik entsteht außerhalb Europas

Von: Patrick Freiwah

Teilen

Kanada lockt Volkswagen für das geplante Batteriezellwerk mit Milliarden-Subventionen. Für den Wolfsburger Autobauer hat der Deal noch einen entscheidenden Vorteil.

St. Thomas/Wolfsburg - Mit Ontario in Kanada verkündete VW im März einen weiteren Standort für den Bau einer Gigafactory. Dort wird über die Volkswagen-Tochter PowerCo ein riesiges Batteriezellwerk gebaut, als Eckpfeiler im Hinblick auf Rohstoffgewinnung und Entwicklung für die Elektrostrategie des Konzerns auf dem nordamerikanischen Markt.

Dabei darf sich der deutsche Autobauer offenbar über massive finanzielle Unterstützung aus Kanada freuen. Denn das flächenmäßig zweitgrößte Land der Erde (hinter Russland) hat VW Milliardengelder für die Subvention zugesagt. Diese haben über eine Laufzeit von zehn Jahren einen Umfang zwischen 8 und 13 Milliarden Euro, schreibt die WirtschaftsWoche.

VW handelt mit Kanada Mega-Deal aus - und erhält Milliarden-Subventionen

Der Vertrag sei zwischen Verantwortlichen des Wolfsburger Autokonzerns und Kanadas Industrieminister François-Philippe Champagne ausgehandelt worden. Dem Bericht zufolge beinhalten die jährlichen Zahlungen eine Unterstützung für die Produktion sowie einen Investitionszuschuss.

Wie der Bericht erläutert, orientiert sich die Summe an dem Betrag, den Volkswagen beim Bau der entsprechenden Fabrik im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) in den USA erhalten hätte. Die genaue Summe hänge vom Produktionsumfang sowie der Subventionsentwicklung in Kanada ab: Letzteres richtet sich nach den Vereinigten Staaten, führt das Portal aus.

Antreiber der Vereinbarung zwischen Kanada und Volkswagen ist dem Vernehmen nach die Regierung von Premierminister Justin Trudeau. Die Subventionen werden als nötig erachtet, um Kanada für den Automobilsektor zukunftsfähig zu machen und das Land nicht nur auf den Status als Rohstofflieferant zu reduzieren. Eine Expertise bei fortschrittlichen, sauberen Technologien soll die heimische Wirtschaft und Industrie ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen.

VW-Elektrobus auf einer Automesse: In Kanada entsteht die größte Gigafactory außerhalb Europas (Symbolbild). © IMAGO / Eibner

Es gehe um die „Chancen für eine neue Generation“, sagte Champagne gegenüber Bloomberg. Für das neue Werk in der 40.000-Einwohner-Stadt St. Thomas im Südwesten Ontarios seien Tausende von Arbeitsplätzen vorgesehen.

Volkswagen investiert massiv in Nordamerika - auch in Spanien entsteht Gigafactory

Die Vereinbarung basiert offenbar auch auf einem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Kanada im August 2022, als er mit Regierungspolitikern wie Trudeau über gemeinsame Projekte sprach und Investitionen deutscher Autobauer in Aussicht stellte. „Mit der Entscheidung für die Batteriezellenproduktion in Kanada und das Scout-Projekt in South Carolina vollziehen wir zügig die Ausbreitung unserer Nordamerika-Strategie”, frohlockt Volkswagen-CEO Oliver Blume in einer Mitteilung.

Das sind die zehn meistgebauten Elektroautos Europas Fotostrecke ansehen

Die Sparte PowerCo bündelt im Hause Volkswagen die globalen Batterieaktivitäten. Denn der größte Autobauer Europas plant massive Investitionen und die Aufstockung seiner Kapazitäten, um in Sachen Elektromobilität im Spitzenfeld zu bleiben. Neben Salzgitter und Ontario wird auch im spanischen Valencia eine Batteriezellenfabrik entstehen, die laut Plan im Jahr 2026 in Betrieb gehen soll.

Vergangenes Jahr gab es einen Milliardenauftrag für die Deutsche Bahn, von der kanadischen Großstadt Toronto und der Provinz Ontario. (PF)