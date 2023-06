Harte Konkurrenz für VW und BMW: BYD will zehn Prozent des deutschen Automarktes

Endkundengeschäft Anfang 2023 gestartet

In China hat BYD Volkswagen bereits überholt. Nun macht sich der Elektroautoriese daran, in Deutschland Fuß zu fassen. Das Ziel ist sehr ehrgeizig, doch es scheint machbar.

Stuttgart - BYD verfolgt große Pläne. Der chinesische E-Autobauer stellt in seinem Heimatland derzeit mehrere gewaltige Fabriken in die Landschaft, in denen stellenweise über eine Million Fahrzeuge gebaut werden können. Allein in diesem Jahr will BYD drei Millionen Elektroautos verkaufen, nach weltweit 550.000 Einheiten im Jahr 2022. Mit 440.000 in China verkauften Autos hat der VW-Rivale der Wolfsburger Kernmarke erstmals seit 2008 die Marktführerschaft in dem Land abgenommen. Sollten die Werke einmal voll angelaufen sein, sind die Produktionszahlen von VW und Toyota in Schlagweite.

BYD will zehn Prozent des deutschen Automarktes: Bis Mai wurden 165 BYD-Autos zugelassen

Auch außerhalb seines Heimatmarktes hat sich BYD ehrgeizige Ziele gesetzt. Im kommenden Jahr soll in Thailand das erste BYD-Werk im Ausland die Produktion aufnehmen, die Jahreskapazität soll bei 150.000 Elektroautos liegen. Im Fokus liegt auch Deutschland, hier will der Autobauer seine Marktanteile kräftig ausbauen.

Ein Atto 3 ist eines von fünf Modellen, das BYD in Deutschland anbietet.

„Wir wollen mittelfristig schon rund fünf bis zehn Prozent in dem Elektrosegment haben“, sagte der Vertriebschef für Deutschland, Lars Pauly, laut der Deutsche Presse-Agentur. Er führte allerdings nicht aus, wann es so weit sein soll. Derzeit sei er mit dem Aufbau der Vertriebsstrukturen beschäftigt. Das Endkundengeschäft startete laut Pauly in Deutschland Anfang 2023. Bis Ende Mai wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt 165 BYD-Autos zugelassen. Insgesamt waren es in Deutschland seit Jahresbeginn 1,1 Millionen. Derzeit bietet BYD laut Homepage fünf Modelle an.

BYD will deutschen Automarkt erobern: 2022 lag der Anteil chinesischer Hersteller unter einem Prozent

In Deutschland schiele BYD vor allem auf preissensible Kundschaft, erklärte Pauly, der die Geschäfte beim BYD-Importeur Hedin Electric Mobility in Stuttgart führt. Man wolle ein „erreichbares Elektrofahrzeug“ anbieten und in Preissegmenten unterwegs sein, „wo andere vielleicht mittel- bis langfristig nicht aktiv sein werden“. Beim Vertrieb setze er hauptsächlich auf Händler vor Ort. Damit gebe es später auch Ansprechpartner für den Kundendienst.

Unternehmen wie BYD, das 1995 als Batterieproduzent startete, müsse man allein technologisch langfristig ernst nehmen, so Pauly. Die Zeiten, in denen sich chinesische Hersteller bei Sicherheitstests oder mit einer mangelhaften Qualität blamiert hätten, seien vorbei.

Autoexperten zufolge sind chinesische Hersteller führend bei Batterietechnik oder dem autonomen Fahren. Allerdings gibt es auch Skepsis zu den Chancen der neuen Wettbewerber, auf etablierten Märkten Fuß zu fassen. Im gesamten Jahr 2022 lag der Marktanteil chinesischer Marken wie Nio oder MG Roewe in Deutschland bei 0,9 Prozent.

BYD will zehn Prozent des deutschen Automarktes: Viele können sich den Wechsel vorstellen

Dass die BYD-Ziele für Deutschland allerdings nicht aus der Luft gegriffen sind, zeigt eine Umfrage der Unternehmensberatung Berylls. Demnach können sich rund 20 Prozent der Befragten vorstellen, zu einer chinesischen Oberklasse-Marke zu wechseln. In die Hände der Chinesen könnte auch spielen, dass mit Sixt Deutschlands größter Autovermieter in den nächsten sechs Jahren 100.000 BYD-Elektrofahrzeuge in seine Flotte übernehmen will. Damit hätte viele Autofahrer die Möglichkeit, die Modelle aus dem Fernen Osten zu testen.

Sogar „Autopapst“ Ferdinand Dudenhöffer glaubt, dass chinesische Automarken wie BYD im Ausland Fuß fassen können: „Europaweit wird BYD ein sehr starker Wettbewerber, aufgrund eines professionellen Vertriebes, wo die Fahrzeuge schneller zum Kunden kommen.“ Er schätzt den Zeitrahmen auf drei Jahre ein, ehe sich Europas größter Autobauer VW technologisch auf Augenhöhe mit dem chinesischen Rivalen befindet.

