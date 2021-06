„Chaotische Zustände“ bei VW: Kosten für die Neuauflage von Modell-Ikone laufen komplett aus dem Ruder

Volkswagen legt einen Klassiker neu auf. Am Donnerstag (10. Juni) ist Weltpremiere.

„Außer Kontrolle“

von Jonas Raab schließen

VW hat bei der Neuauflage einer legendären Baureihe das Entwicklungsbudget drastisch überzogen. Jetzt hat die Innenrevision die Vorgänge beleuchtet - und ein erschreckendes Resümee gezogen.

Hannover/Ingolstadt. Für VW-Fans ist der Bulli Kult. Für Volkswagen selbst ist der Transporter vor allem eins: Verkaufsschlager. Seit mehr als 70 Jahren wirft er konstante Gewinne ab. Am Donnerstag (10. Juni) präsentiert der Konzern die siebte Kleinbus-Generation, den T7 Multivan. Allerdings wird die Marge für den Hersteller diesmal geringer ausfallen als erhofft, denn die Entwicklungskosten für den neuesten Bulli sind „außer Kontrolle geraten“. Das geht aus einem internen Revisionsbericht von VW Nutzfahrzeuge (VWN) hervor, über den das Portal Business Insider (BI) berichtet.

Danach habe der VWN-Bereich Technische Entwicklung Geld am laufenden Band ausgegeben, ohne ersichtliche Projektfortschritte zu erzielen. Zudem seien Berichtspflichten nicht eingehalten und die Missstände nicht gemeldet worden. Die Aufwendungen für den T7 lagen demnach fast 200 Millionen Euro über dem geplanten Budget.

VW T7 feiert verspätet Weltpremiere: „Brot- und Butter-Geschäft liegen gelassen“

Im Fokus des Revisionsberichts steht Alexander H.. Der ehemalige Motorsport-Chefingenieur heuerte Anfang 2019 als Entwicklungsvorstand bei VWN an, schon Mitte 2020 zog er zu Audi weiter, um dort als Chef des Hightech-Projekts „Artemis“ neue Elektro-Modelle voranzutreiben.

Die Vorwürfe gegen H. sind schwerwiegend. „Wir hatten nie den Eindruck, dass er sich wirklich für die Entwicklung von Nutzfahrzeugen interessiert hat“, zitiert das Portal einen nicht näher genannten Manager. Er habe das Brot- und Butter-Geschäft liegen lassen, sich stattdessen an Zukunftsthemen wie dem autonomen Fahren abgearbeitet.

Video: Schadenersatz von Winterkorn und Co.

VW Bulli vor Weltpremiere: Interne Untersuchung deckt gravierende Missstände auf

In Ingolstadt konnte sich H. dann voll auf sein vermeintliches Steckenpferd fokussieren. Allerdings sei es H. auch in Bayern nicht gelungen, die Ressourcen im Konzern zu bündeln. Stattdessen sei er regelmäßig bei Entwicklern anderer Konzernmarken angeeckt. H. wisse „unglaublich viel und das lässt er alle ständig wissen“, sagt ein ehemaliger Kollege. In einer Stellungnahme erklärte Audi kürzlich, das Artemis-Projekt ohne den Ingenieur weiterentwickeln zu wollen.

VWN-Finanzvorstand Holger Kintscher leitete derweil eine interne Untersuchung ein, um das Bulli-Desaster aufzuarbeiten. Die Rede ist von „führungslosen, chaotischen Zuständen“. H. äußerte gegenüber dem BI nicht zu den Vorwürfen. Ein Sprecher lehnte gegenüber BI eine Stellungnahme ab.

VW: Bulli-Nachfolger T7 wird nach Führungswechsel endlich vorgestellt

Weil VWN die T7-Organisation nach H.s Wechsel zum Tochterkonzern neu aufbauen musste, verzögerte sich auch der Produktionsstart des neuen Multivans. Am Donnerstag ist es dann aber soweit: Der T7 feiert Weltpremiere.