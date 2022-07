VW-Chef Diess: Geheimer Instagram-Account enthüllt Zukunftspläne – Bald Birnen-Bauer und Hotel-Betreiber?

Von: Patricia Huber

Herbert Diess scheint bereits Pläne für seine Zeit nach VW zu haben. Einem bisher geheimen Instagram-Account zufolge wird er nun Birnen-Bauer und Hotel-Besitzer.

Kantabrien – Für Herbert Diess ist bald Schluss bei Volkswagen. Der Konzernchef wird zum 1. September das Unternehmen verlassen. Laut offiziellem Statement wird er danach weiterhin als Berater für VW tätig sein. Auch sein Gehalt erhält er bis zum offiziellen Vertragsende 2025 weiterhin ausbezahlt. Somit dürfte er sich über das finanzielle vorerst keine Sorgen machen müssen. Umso besser, denn dann kann er sich seiner anderen Leidenschaft widmen, die er auf seinem bisher geheimen Instagram-Account mit bisher nur 80 Followern (Stand 26. Juli) teilt, wie Business Insider berichtet.

Herbert Diess privat: Künftig Birnen-Bauer und Hotel-Besitzer?

Dort ist der baldige Ex-Konzernchef ganz anders zu sehen, als man gewohnt ist. Unter dem Username „picovelasco9“ teilt Diess Bilder von seinem Grundstück in Spanien. Das hat er laut eigenen Angaben auf dem Account im Jahr 2012 gekauft und sogar einige seiner Freunde leben wohl dort in der Region. Neben vielen Landschaftsbildern sieht man Diess dort auch ganz privat, wie er mit Sonnenhut und Poloshirt bekleidet beherzt in eine Birne beißt. Der Birnen-Anbau scheint es ihm angetan zu haben.

Mal ganz privat: Herbert Diess auf seinem Anwesen in Spanien. Dort baut er Birnen für die Schnaps-Produktion an. © Screenshot Instagram/picovelasco9

Herbert Diess renoviert Uralt-Villa in Spanien - und macht Hotel daraus

Der Bildunterschrift eines Posts ist zu entnehmen, dass er im Jahr 2016 1000 Williams-Birnbäume von Südtirol nach Spanien hat bringen lassen, um sie dort auf seinem Anwesen zu pflanzen. Aus ihnen soll dann später Schnaps gemacht werden. Aber nicht nur Birnen gibt es auf dem großen Anwesen. Auch eine riesige, mittlerweile wieder aufgebaute Villa, befindet sich darauf. Diese wurde im Jahr 1653 von der mächtigen Familie Pico Velasco gebaut, durch diese wohl auch der Nutzername inspiriert wurde. Diess beschreibt das Gebäude auf dem Account als „modernes klassisches Hotel“.

In der Instagram-Biografie des Accounts ist auf Spanisch „Hotel und kleiner landwirtschaftlicher Betrieb“ zu lesen. Auch eine Website ist verlinkt, diese führt jedoch (noch?) ins Nichts. Plant der Ex-VW-Chef also einen Branchen-Wechsel vom Auto-Bauer zum Birnen-Bauer? Oder kann man sogar schon bald bei ihm übernachten und sich etwa von ihm das Frühstück im Hotel servieren lassen? Was genau es damit auf sich hat, ist bisher nicht bekannt. Es scheint jedoch, als hätte Diess schon einen Plan, wie er seinen Konzernchef-Ruhestand verbringen kann. (ph)