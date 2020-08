Corona-Krise schon vorbei? VW überrascht komplett - ausgerechnet diese Konzern-Marke fährt allen davon

Die Corona-Pandemie hat Volkswagen mit voller Wucht getroffen. Doch jetzt hellt sich die Lage unerwartet schnell wieder auf.

Die Corona -Pandemie hat auch die Autobauer schwer getroffen.

-Pandemie hat auch die schwer getroffen. Doch die Lage hellt sich unerwartet schnell wieder auf.

wieder auf. Volkswagen ist inzwischen fast wieder auf Vorkrisen-Niveau. Eine Marke zieht allen davon

Wolfsburg - Der krisengebeutelte Volkswagen-Konzern* liegt bei den Verkäufen im Juli trotz Corona fast wieder auf Vorjahresniveau. Im abgelaufenen Monat lieferte das Unternehmen insgesamt 885.700 Fahrzeuge aus. Das waren gerade mal 0,2 Prozent weniger als vor Jahresfrist, teilte der größte Autobauer der Welt am Freitag mit.

Vor allem in China zogen die Verkäufe deutlich an. Auf seinem wichtigsten Einzelmarkt legte VW um 4,8 Prozent auf knapp 330.000 Fahrzeuge zu. Dies war der vierte monatliche Anstieg in Folge. Auch in anderen Regionen wie Zentral- und Osteuropa (+7,2 Prozent) oder Asien-Pazifik (+6,4 Prozent) zog der Absatz wieder an.

Bei den Marken zeigte sich erneut Porsche als besonders widerstandsfähig. Im Juli verkaufte der Sportwagenbauer aus Stuttgart-Zuffenhausen 17,8 Prozent mehr Fahrzeuge als im Vorjahr. Nach den Ende Juli veröffentlichten Quartalszahlen war Porsche im ersten Halbjahr der gewinnstärkste Autobauer in Europa. Neben Porsche schlugen sich auch Audi (+3,8 Prozent) und Skoda (+5,6 Prozent) zuletzt gut.

VW: Auf Jahressicht deutlich im Minus

Auf Jahressicht liegt Volkswagen wegen der Corona-Pandemie jedoch weiterhin deutlich im Minus. Von Januar bis Juli haben die Wolfsburger weltweit insgesamt 4,78 Millionen Autos abgesetzt und damit gut ein Viertel weniger als vor einem Jahr. In den deutschen VW-Werken laufen die Bänder nach der dreiwöchigen Sommerpause am Montag wieder an.

Wegen der Covid-19-Pandemie mussten im Frühjahr fast alle Autobauer ihre Produktion einstellen. Viele Autohäuser waren geschlossen.

Im laufenden Jahr steuert der globale Automarkt daher auf einen schweren Rückschlag zu. Weltweit dürften die Absatzzahlen 2020 um 15 bis 25 Prozent einbrechen, erwartet etwa Frank Schwope, Autoanalyst bei der NordLB in Hannover. Für Volkswagen geht der Autoexperte von einem Minus zwischen 13,6 bis 18 Prozent auf 9 bis 9,5 Millionen Fahrzeuge aus. Damit würde der Konzern „auf das Niveau des Jahres 2012 zurückfallen“, schreibt Schwope in einem am Freitag veröffentlichten Report.