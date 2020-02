VW-Einigung im Diesel-Skandal: Hunderttausende Kunden betroffen - so viel Geld bekommen sie

Top-Deal! Die VW Kunden in Deutschland kassieren und kaufen dann wieder ein neues Auto - am liebsten wieder bei den Betrügern...

Das werden dann unter 2.000,- € für jeden betrogenen Kunden, was in keinem Vergleich zu den erzielten Gewinnen aus den Betrugsverkäufen steht.

Die hätten komplett abgeschöpft und ausgezahlt werden müssen, aber dafür hätte sich die Bundesregierung auf die Seite der Betrogenen stellen müssen und nicht auf die Seite der Betrüger.

So hat VW alleine in Deutschland mehrere Hundert Mio Euro für Anwalts- und Gerichtskosten ausgegben, was man sich hätte ersparen können, wenn man umgehend dieselbe Lösung wie in den USA angeboten hätte.