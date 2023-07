„Es brennt lichterloh“ - VW-Markenchef stimmt Führungskräfte auf knallharten Sparkurs ein

Krise in Wolfsburg

Bei VW machen sich Zukunftsängste breit, es geht um E-Autos. Bei einer Brandrede ist von einem „Brand im Dachstuhl“ die Rede. Es müssen Kosten gespart werden.

Wolfsburg/München - Die Situation bei Volkswagen hat sich in den vergangenen Wochen von einem rauen Wind zu einem Sturm entwickelt. Die zurückgegangene Nachfrage bei Elektroautos, die offenbar effizientere Konkurrenz und auch die Probleme bei Audi sorgen im Konzern und den Mitarbeitern für Verunsicherung. Zudem läuft das Unternehmen Gefahr, dass die hochgesteckten Renditeerwartungen nicht erfüllt werden können.

VW-Manager mit Weckruf: „Der Dachstuhl brennt lichterloh“

Schon länger ist bekannt, dass VW Pkw vor einer tiefgreifenden Neuausrichtung steht, inklusive Stellenabbau. Wie ernst die Gesamtsituation gerade im Hinblick auf den Markt bei Stromern ist, wurde offenbar bei einer Rede von VW-Managern vor rund 2000 Führungskräften verkündet. Das Manager Magazin berichtet von einer digitalen Managementinformation, wo Markenchef Thomas Schäfer vor Führungskräften des Konzerns über die Bedrohlichkeit der aktuellen Lage referierte.

Um den Ernst zu verdeutlichen, wählte Schäfer (auf Englisch) harsche Worte. Bei VW würde der „Dachstuhl lichterloh brennen“ („the roof is on fire“), außerdem handele es sich um den „letzten Weckruf“. Laut Beobachtern würde die Wirtschaft in eine Rezession laufen und die Konkurrenz im gleichen Segment wie VW etwa zwei- bis dreimal so viel Geld verdienen.

VW-Kosten beeinträchtigen Rendite - „Fahrzeuggeschäft ist krank“

Das Handelsblatt führt aus, der Grund für die Brandrede ist die derzeit stockende Nachfrage besonders bei E-Autos. Zwar lässt sich dies aktuell noch nicht an den Pkw-Neuzulassungen ablesen, jedoch liege das an der Abarbeitung von Restaufträgen. Nach Angaben mehrerer Quellen würde sich schon in einigen Wochen die wahre Dramatik beim VW-Absatz offenbaren. Das Problem in Wolfsburg sei eine zu aufgeblähte Kostenstruktur: Im Zuge dessen ist in Wolfsburg ein „sofortiger Ausgabenstopp“ verhängt worden, weil die Kosten „an vielen Stellen zu hoch laufen“. Betroffen seien zunächst Dienstreisen und Veranstaltungen. Große Investitionen und gesetzlich verpflichtende Ausgaben seien hingegen nicht betroffen. Bevor weitere Einsparungen beim Personal vorgenommen werden, sollen erstmal die Ausgaben gestoppt werden.

Der Sparkurs wird auch deshalb verordnet, um die hochgesteckten Margenziele noch erreichen zu können: 6,5 Prozent Rendite lautet das selbstgesteckte Ziel der Kernmarke für 2026, und das in einem turbulenten Marktumfeld mit aufstrebender Elektroauto-Konkurrenz. Die aktuelle Rendite in Wolfsburg ist mit drei Prozent nicht halb so hoch. Auch Markenfinanzchef Patrik Andreas Mayer sei bei der „MMI“ zu Wort gekommen. Der Chefcontroller offenbarte, dass ohne das China- und Teilegeschäft („Aftersales“) kaum noch Gewinn abfalle. „Unser Fahrzeuggeschäft ist krank“, soll das Resümee lauten.

Ein Hauptproblem der Misere bei VW könnte mangelnder Weitblick sein: Das Manager Magazin führt aus, dass die Realität mit den optimistischen Prognosen der Verantwortlichen nichts zu tun habe, wenn es um die Nachfrage nach VW-Elektroautos geht. Stattdessen ist von kleinen zweistelligen VW ID.3-Zahlen die Rede, die täglich gebaut werden. Zum Jahreswechsel auf 2023 habe der Auftragsbestand für Zwickau bei rund 300.000 Modellen gelegen, doch mit dem Ende der Chipkrise wird dies offenbar zügig aufgeholt.

VW: Absatzziel weltweit in Gefahr - E-Autos verkommen zu Ladenhütern

Bei anderen Marken des VW-Konzerns ist ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen, hauptsächlich bei Elektroautos. Die Volkswagen-Händler spüren das gesunkene Interesse der Bevölkerung: Vom E-Auto Cupra Born der Tochter Seat sollen „etliche Modelle auf Lager stehen“, Porsche verzeichnet schwindenden Absatz des Elektrosportlers Taycan. Dem Bericht zufolge zweifelt der VW-Vertrieb am Jahresziel von weltweit 9,5 Millionen verkauften Autos. Demnach werde intern mit 300.000 Modellen weniger spekuliert.

VW mit Schwierigkeiten - E-Auto-Förderung wohl ein wesentlicher Faktor

Auf dem Heimatmarkt droht den Wolfsburgern bereits weiteres Ungemach, das für den Absatz der Stromer nicht hilfreich ist: Im September 2023 streicht das Bundeswirtschaftsministerium noch die staatliche Förderung bei Elektroautos für Flottenkunden. Das Unheil für Volkswagen-Stromer dürfte weiter zunehmen: Erfahrungsgemäß macht bei Neuzulassungen hierzulande der Anteil von gewerblichen Zulassungen knapp zwei Drittel aus.

Wenig verwunderlich, war die E-Auto-Nachfrage in Deutschland bereits seit dem Jahreswechsel eingebrochen: Das dürfte wesentlich mit der Reduzierung der Umweltprämie zusammenhängen. Daher wurden zuletzt vermehrt Rufe nach einer neuerlichen Erhöhung der Kaufprämie laut, die Frage ist jedoch: Sollte der Staat neuerlich in den angeblich freien Markt eingreifen, um künstlich die Nachfrage anzukurbeln? (PF)

