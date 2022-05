VW: E-Autoboom hinterlässt dicke Bremsstreifen

Von: Patrick Freiwah

Teilen

VW-Logo an der Front eines Elektroautos: Wer jetzt noch bestellt, guckt 2022 in die Röhre. © Leon Kuegeler/photothek.de/Imago

Wer bei Volkswagen jetzt ein Elektroauto bestellt, muss lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Für Käufer, die auf die hohe E-Autoförderung spekulieren, ist das keine gute Nachricht.

Wolfsburg/München - Der Absatz von E-Autos boomt. Viele Hersteller kommen mit der Produktion kaum hinterher. Das liegt jedoch weniger an der Beliebtheit der Stromer, vielmehr bereiten Volkswagen und Co. globale Lieferketten Schwierigkeiten, die die Produktion durcheinanderwirbeln.

Einerseits gibt es nach wie vor aufgrund von Corona-Einschränkungen und dem daraus entstandenen Chipmangel in Asien Probleme. Dazu führt ein Nachschubmangel etwa bei Kabelbäume wegen des Ukraine-Kriegs dazu, dass VW, BMW und andere Hersteller die Produktion unterbrechen mussten und Kurzarbeit anmelden. Wie der VW-Konzern kürzlich mitteilte, können Kunden, die 2022 einen Neuwagen bestellen, nicht mehr mit einer Auslieferung im laufenden Jahr rechnen.

VW-Elektroauto kaufen? Auslieferung erst 2023 - Auch Tochtermarken betroffen

Das betrifft nicht nur Elektroautos der Marke VW. Auch die Konzernmarken Audi, Porsche, Seat und Skoda sind betroffen. „In Europa und den Vereinigten Staaten sind unsere Elektro-Fahrzeuge praktisch ausverkauft“, erklärte Konzernchef Herbert Diess gegenüber der Financial Times. Wie der VW-Chef ausführte, müssten alleine für Westeuropa noch knapp 300.000 Bestellungen abgearbeitet werden.

Die gedrosselte Produktion in Verbindung mit einer erhöhten Nachfrage scheint also das Problem zu sein, warum bei einem E-Auto-Kauf so lange gewartet werden muss. Zumindest ist das für die Kunden problematisch, denn für Volkswagen läuft es blendend: Der Konzern hat im ersten Quartal 2022 trotz globaler Krisen beinahe doppelt so viel Gewinn erzielt, wie im Jahr zuvor:

Unser kostenloser Wirtschafts-Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen relevanten News aus der Wirtschaft. Hier geht es zur Anmeldung.

VW-Elektroautos: Wer jetzt noch ein E-Auto bestellt, dem droht ein Kostenproblem

Es ist zwar mittlerweile bekannt, dass Neuwagen-Käufer oft länger auf die Auslieferung warten müssen. Was die Lage für VW-Kunden unberechenbar macht: Für das kommende Jahr zeichnet sich eine Änderung des Umweltbonus ab - und das könnte den Autokauf um Tausende Euro verteuern.

Für die Gewährung der Umweltprämie ist nämlich das Datum der Zulassung von Bedeutung. Derzeit wird dem Vernehmen nach über einen niedrigeren Bundesanteil beim Umweltbonus nachgedacht, er beträgt momentan 6000 Euro. Würde es weniger Geld vom Staat geben, würde das den Kaufpreis der ohnehin schon teuren Elektroautos weiter in die Höhe treiben. (PF)