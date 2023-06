Autopapst Dudenhöffer über Tesla und E-Autos aus China: Darum wird es für VW und Co. gefährlich

Von: Patrick Freiwah

Nach Tesla nehmen auch chinesische E-Autobauer den globalen Automarkt ins Visier. Warum die Herausforderer den deutschen Herstellern gefährlich werden, erklärt Prof. Ferdinand Dudenhöffer.

Wolfsburg/München - Bei Verbrennermotoren gehören deutsche Autobauer zur Weltspitze. Doch der Anteil von Elektroautos steigt kontinuierlich und neue Player machen sich auf, die globalen Märkte zu verändern. Paradebeispiel Tesla hat es bereits geschafft, die traditionelle Konkurrenz innerhalb weniger Jahre zu überflügeln und konnte sich auch jüngst wieder an die Spitze der Neuzulassungen platzieren:

Im ersten Quartal 2023 war nach einer Auswertung von Jato Dynamics das Model Y meistverkauftes Auto der Welt. Derweil streben auch chinesische Anbieter mit innovativen Elektroautos auf den Weltmarkt - und fordern alteingesessene Rivalen wie Volkswagen heraus. Der wohl gefährlichste von ihnen: BYD, das VW im Reich der Mitte beim Absatz mittlerweile vom Thron gestoßen hat. Merkur.de unterhielt sich mit Wirtschafts- und Autoexperte Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer über die Ursachen und ob der deutsche Hersteller bei E-Autos die Kurve kriegt.

E-Autos: „Glaubwürdigkeit von Tesla erschüttert“ - China-Marke BYD lauert

Wie gelingt es Tesla, sich in Europa oder Asien fortlaufend im Spitzenfeld der Verkaufszahlen zu positionieren? Laut Deutschlands Autopapst profitiert Tesla bei seinen Fahrzeugen von „optimalen Kostenbedingungen und kann daher sehr gut mit den Preisen arbeiten.” Die Folge sorgte zuletzt für Turbulenzen auf dem größten Absatzmarkt der Welt: Tesla-Modelle wurden günstiger als die Konkurrenz angeboten, daher entstand ein Preiskampf in China, in den auch deutsche Hersteller involviert sind.

Dudenhöffer glaubt jedoch, das Unternehmen von Elon Musk werde aufgrund der bekanntgewordenen Probleme beim autonomen Fahren Einbußen erleiden: „Die Glaubwürdigkeit ist aufgrund der Tesla-Files erschüttert. Sie haben massiv Kunden getäuscht und der Branche einen Bärendienst erwiesen.“ Würden sich die Vorwürfe einer Sicherheitsgefahr bestätigen, sieht der Autoexperte einen Großteil der Käuferschaft schwinden.

Als ärgsten VW-Konkurrenten im Bereich E-Autos sieht der Direktor des Center Automotive Research (CAR) in Duisburg den größten chinesischen Autokonzern: „Ich gehe davon aus, dass die Marktführerschaft nur von BYD übernommen werden kann.“

VW-Logo: Der Konzern hat im Hinblick auf Elektroautos riesige Herausforderungen zu bewältigen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Chinesische E-Autos kommen: Dudenhöffer erklärt, was BYD richtig macht

Galten chinesische Fahrzeuge lange Zeit als rückständig, sind die Karten bei Elektroautos neu gemischt. Ausländische Marken wie VW, die im Reich der Mitte über Jahre prächtige Gewinne erzielten, sind unter Druck. Mehrere Gründe führen dazu, dass heimische Autobauer drauf und dran sind, Importeure wie Volkswagen, BMW oder Mercedes zu verdrängen. Wirtschaftswissenschaftler Dudenhöffer erklärt, warum Hersteller wie BYD („Build your Dreams“) immer mehr auftrumpfen:

Effizienz: BYD verwendet eine Akkutechnologie, bei der auf eine sogenannte Blade-Batterie gesetzt wird - die Bauweise ermöglicht eine größere Energiedichte.

Intelligente Anwendungen/Konnektivität: „BYD ist wie alle Chinesen sehr weit im Hinblick auf das „Smart Cockpit”, schildert der 71-Jährige. Die dortigen Autokäufer würden alles mögen, was zum Bereich Digitalisierung gehört. Als Beispiel benennt er eine Anwendung des Konzerns Huawei, bei dem die Schrittfolge bei Annäherung an das Fahrzeug erkannt wird.

Fahrzeugkonzept: Als weiteren Erfolgsfaktor bei BYD sieht Dudenhöffer Ähnlichkeiten der Modelle mit Elektroautos der Marke Tesla.

Preis: Auch die geringeren Kosten und der entsprechende Preisvorteil sei ein ausschlaggebender Faktor, der gegenüber der Konkurrenz enorme Vorteile bietet.

In einem früheren Interview benannte Dudenhöffer zudem den patriotischen Aspekt, warum sich die chinesische Bevölkerung zunehmend heimische Autofabrikate in die Garage stellt. Auch das „China-Bashing“ auf politischer Ebene spiele eine Rolle.

Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer gilt als Deutschlands „Autopapst“ (Archivbild). © Juergen Schwarz/Imago

VW und E-Autos: „Braucht noch Zeit um da zu landen, wo BYD heute steht“

Ferdinand Dudenhöffer glaubt, dass chinesische Automarken wie BYD auch außerhalb Chinas bald eine bedeutende Rolle einnehmen: “Europaweit wird BYD ein sehr starker Wettbewerber, aufgrund eines professionellen Vertriebes, wo die Fahrzeuge schneller zum Kunden kommen.” Wie bewertet der Professor die künftige Rolle von Volkswagen, kann der Wolfsburger Autokonzern den technologischen Rückstand zu Marken wie Tesla und BYD verringern?

„VW ist und bleibt ein wichtiger Wettbewerber. Aber sie brauchen meiner Meinung nach noch Zeit um da zu landen, wo BYD heute steht. Der Experte schätzt den Zeitrahmen auf drei Jahre ein, ehe sich Europas größter Autobauer auf Augenhöhe mit dem chinesischen Rivalen befindet.

