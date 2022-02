VW-Frachter mit deutschen Autos brennt auf dem Atlantik - Drama um Besatzung

Von: Thomas Schmidtutz

Autofrachter: Im Atlantik ist ein Schiff mit 4000 Fahrzeugen des Volkswagen-Konzerns in Brand geraten. Die Besatzung ist in Sicherheit. (Symbol-Foto) © Ingo Wagner/dpa

Ein mit deutschen Luxusautos beladener Frachter treibt nach dem Ausbruch eines Feuers unkontrolliert auf dem Atlantik. Die Besatzung ist nach bangen Stunden aber in Sicherheit.

Lissabon - Ein Auto-Frachter mit rund 4000 deutschen Autos der Volkswagen*-Gruppe ist Medienberichten zufolge am Mittwoch auf dem Atlantik südlich der Azoren in Brand geraten. Die 22 Besatzungsmitglieder hätten die fast 200 Meter lange „Felicity Ace“ aufgegeben und seien von der portugiesischen Marine in Sicherheit gebracht worden, berichtete die portugiesische Zeitung „Público“ unter Berufung auf die Behörden.

Der Brand auf dem Autotransporter unter der Flagge Panamas, der auf dem Weg von Emden nach Davisville im US-Bundesstaat Rhode Island war, sei auf einem der Autodecks ausgebrochen. Auf Videos im Internet war zu sehen, wie weißer Qualm aus dem riesigen Schiff quoll.

VW-Frachter: Hunderte Luxus-Fahrzeuge an Bord

Es bestehe zurzeit keine Gefahr, dass das Feuer die Treibstofftanks des Schiffes erreiche, hieß es. Das Patrouillenboot „Setúbal“ der portugiesischen Marine sei bei dem Schiff, das etwa 170 Kilometer südwestlich der Azoren-Insel Faial antriebslos im Meer treibe. Am Freitag würden Experten eines niederländischen Bergungsunternehmens erwartet, die die Möglichkeit prüfen sollten, das Schiff zu einem Hafen zu schleppen.

Der Autotransporter gehört Berichten zufolge der japanischen Reederei MOL. Das Schiff hatte am 10. Februar den Hafen Emden verlassen und sollte am Mittwoch in den USA eintreffen. Zu den geladenen Fahrzeugen gehörten unter anderem Fahrzeuge der Marken VW und Porsche*. Entsprechende Informationen haben die Unternehmen inzwischen bestätigt. Außerdem sollen auch 189 Modelle der Konzern-Marke Bentley sowie hunderte Audi*-Fahrzeuge an Bord sein. Der Schäden dürfte damit in die Millionen gehen.

Derweil vertraut VW E-Autos doch nicht so ganz - und forciert eine Alternative*. (dpa/utz) *Merkur.de ist Teil von IPPEN.MEDIA.