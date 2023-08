E-Autos: VW will nächstes Traditionsmodell elektrifizieren

Erfolgsgeschichte geht weiter

Ein VW-Klassiker soll in einer Elektroversion das Ende der Verbrennermotoren überleben. Bei der Konstruktion sollen Fahrspaß und Design im Vordergrund stehen.

Wolfsburg - Der Golf GTI ist wohl eines der bekanntesten Autos von VW. Das Modell wurde im Jahr 1975 vorgestellt, seitdem haben die Wolfsburger Millionen von Golf GTIs verkauft. Mittlerweile wird die achte Generation gebaut.

VW will den Golf GTI in einer Elektroversion bauen: Der Motor kommt vom ID.7

Die Erfolgsgeschichte will VW nun fortschreiben. Wie das Onlineportal Motortrend berichtet, soll der Golf GTI die Fans in wenigen Jahren in einer reinen Elektroversion begeistern. Ab 2026 soll der Golf GTI EV vom Band rollen. Bei der Konstruktion sollen der Fahrspaß, für den das Modell seit seiner Markteinführung steht, und das Design eine große Rolle spielen.

Für Fahrspaß beim Golf GTI EV sorgt der neue APP550-Motor aus der ID.7-Limousine, der mit 320 PS aufwartet. Zum Vergleich: Der in Spanien gebaute VW ID.2, der 2025 in den Handel kommen soll, hat in der Basisversion einen Motor mit 223 PS. Die Performance-Version kommt auf 265 PS.

VW will den Golf GTI in einer Elektroversion bauen: Design soll unverwechselbar sein

Der Golf GTI EV soll auf der frontgetriebenen MEB 21 EV-Plattform basieren, die bereits im ID.2 zum Einsatz kommt. Der Vorteil dieser Plattform ist, dass sie leichter und einfacher zu fertigen ist als die MEB-Heck- und Allradplattform. Da beim MEB 21 EV die gesamte Antriebstechnik unter der Motorhaube untergebracht ist, bietet er einen größeren Laderaum und ein tiefes Unterbodenfach hinter der Mehrlenker-Hinterachse. Da der MEB 21 EV zudem flexibel ist, werden die Abmessungen des Golf GTI EV vergrößert. Der Radstand wird gegenüber dem ID.2 um 2,4 Zoll verlängert, die Spur um 1,2 Zoll verbreitert.

Damit der Golf GTI EV ebenso unverwechselbar ist wie seine Vorgänger, soll er ein klares und selbstbewusstes Design erhalten. Damit könnte sich VW von der Idee verabschieden, dass seine Elektroautos anders aussehen müssen als die Verbrennungsmodelle. Außerdem soll der Golf GTI EV leichter sein als die anderen Elektromodelle, damit der Fahrspaß nicht zu kurz kommt.

Ein gutes Händchen bewies VW mit einer Sonderversion des Golf R. Das Modell war trotz eines heftigen Preises innerhalb weniger Minuten ausgverkauft.

