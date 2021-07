Neue Ära bei Volkswagen: ID.3 erhält sein erstes drahtloses Softwareupdate

Ohne Werkstattbesuch

Von Markus Hofstetter schließen

Volkswagen läutet die Ära von Over-The-Air-Updates ein, zunächst für den ID.3. Für die Einspielung neuer Software müssen die Autos nicht mehr in die Werkstatt.

Wolfsburg - Tesla oder BMW machen es schon länger, nun zieht Volkswagen endlich nach. Knapp ein Jahr nach seinem Marktstart erhält das reine Elektroauto ID.3 sein erstes Over-the-Air (OTA) Update. Seit Montag, den 5. Juli, werden zunächst die Modelle der rund 3300 Mitglieder des „First-Mover“-Clubs drahtlos mit neuen Funktionen versorgt. Sukzessive erhalten alle ID.3 das OTA-Update. Bis dahin musste für eine Softwareaktualisierung eine Werkstatt aufgesucht werden.

Mit dem ersten OTA-Update bringt Volkswagen erweiterte Funktionen für das ID-Licht im Fahrzeug. Zudem sollen die Umgebungserkennung und die dynamische Fernlichtregulierung optimiert worden sein. Weiter spricht der Autohersteller von einer verbesserten Bedienbarkeit des Infotainmentsystems und allgemeinen Optimierungen der Performance und Systemstabilität. In Zukunft plant Volkswagen jährlich vier große Updates, kleinere Veränderungen können auch zwischendurch erfolgen.

Premiere für Volkswagen ID.3: OTA-Update erfolgt wie beim Smartphone

Voraussetzung für ein OTA-Update, dass der ID.3 über die Softwareversion 2.0 verfügt. Der entsprechende interne Versionscode lautet 0792. Wer einen niedrigeren Softwarestand hat, muss vermutlich zuerst noch mal in die Werkstatt, um das Update manuell aufzuspielen. Nach der Aktualisierung lautet die Softwareversion 2.3.

Der Updatevorgang beim Stromer ähnelt der Installation einer neuen Version eines Smartphone-Betriebssystems. Wird eine neue Softwareversion veröffentlicht, wird diese automatisch im Hintergrund über das Mobilfunknetz in den zentralen ID.3-Rechner, an den 35 Steuergeräte angeschlossen sind, heruntergeladen. Für das erste Update sind das zirka 6,5 Gigabyte. Nach Informationen des Portals Nextmove übernimmt Volkswagen die Kosten dafür.

+ Wie bei einem Smartphone wird das VW ID.3-Update im Display angezeigt © Hersteller

Premiere für Volkswagen ID.3: Update-Vorgang erfolgt nur unter bestimmten Voraussetzungen

Sobald der Download abgeschlossen ist, weist eine Bildschirmanzeige den Autobesitzer darauf hin, dass ein Update verfügbar ist. Die Installation der neuen Software erfolgt laut Volkswagen jedoch erst dann, wenn das Auto parkt, das Licht abgeschaltet wurde und die Insassen das Fahrzeug verlassen haben. Zudem muss der Akku mindestens zu 50 Prozent geladen sein.

Ein Updateprozess kann laut Volkswagen je nach Umfang bis zu 45 Minuten in Anspruch nehmen.

Premiere für Volkswagen ID.3: OTA-Update ermöglicht neue Geschäftsmodelle

Neben dem ID.3 wird Volkswagen sukzessive auch den ID.4 und seine weiteren ID-Modelle, die auf dem Modularen Elektrobaukasten (MEB) basieren, mit neuen Funktionen per OTA-Update versehen.

Mit OTA-Updates der Software erleichtert Volkswagen nicht nur seinen Kunden das Leben. Mit ihnen schafft der Konzern auch die Voraussetzung für neue Geschäftsmodelle. So müssen sich Kunden in Zukunft beim Kauf eines Fahrzeugs nicht mehr sofort entscheiden, welche Funktionalitäten ihr Auto haben soll. Denn da die Hardware weitgehend vereinheitlicht wurde, können zusätzliche Funktionen und Technologien künftig via Softwareupdate nachträglich gekauft werden.

Rubriklistenbild: © Hersteller