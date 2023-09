Brachialer VW: Elektrische Sportlimousine nimmt es mit Porsche, Tesla und Co. auf

Von: Patrick Freiwah

Dass VW auch sportlich kann, zeigt der Autobauer mit einer außergewöhnlichen Studie auf Basis der neuen Elekrolimousine ID.7. Selbst die Konzernschwester Porsche gerät ins Visier.

Wolfsburg/München - Während die IAA in München stattfand, sorgte Volkswagen an anderer Stelle mit einer aufregenden Automobilkreation für Staunen: Bei einem ID.-Treffen im schweizerischen Locarno am Lago Maggiore präsentierte VW eine Konzeptstudie auf Basis der neuen Elektrolimousine ID.7. Das neue VW-Modell erlebt schon bald den Marktstart, eine Kombivariante wird es von der Mittelklasse ebenfalls geben.

Das nun gezeigte Concept Car VW ID.X Performance dient dem Vernehmen nach zwar als „Spielerei“, doch sind die Optik sowie technische Daten des Projekts bemerkenswert: Die pfeilschnelle Limousine besitzt ein sportliches Potenzial, das sonst bei den rasanten Konzernschwestern Porsche und Audi zu finden ist.

VW zeigt aufregende Sportwagen-Studie auf Basis des ID.7

Das Showcar hat einen leistungsstarken Dualmotor-Allradantrieb mit einer imposanten Leistung von 558 PS bzw. 411 kW integriert, darüber hinaus gibt es eine Boost-Funktion. Mit einer derartigen Performance flitzen selbst ein Porsche Taycan GTS (598 PS/440 kW) oder das Tesla Model S (ab 413 kW / 562 PS) nicht ohne Weiteres davon. Optisch ist der VW ID.7 im Rennwagen-Outfit stilgerecht mit schärferen Aerodynamik-Komponenten ausgestattet: Frontsplitter, Heckflügel aus Carbon (höhenverstellbar), Diffusor, Spurverbreiterung, ein tiefergelegtes Sportfahrwerk sowie Breitreifen mit 20-Zoll-Sportfelgen. Insassen nehmen auf Carbon-Sitzschalen statt gepolsterten Flächen Platz.

Dieses E-Auto lässt das Herz von Sportwagen-Fans höherschlagen: der VW ID.7 als Showcar ID.X Performance. © Volkswagen AG

Das Projekt ID.X Performance ist auf dem MEB-Konzernbaukasten für Elektrofahrzeuge entstanden, diese wird gerade weiterentwickelt und langfristig von einer innovativeren Plattform abgelöst, die mitunter den VW Golf 9 tragen soll. Die Ladeleistung gibt Volkswagen mit bis zu 200 Kilowatt an.

VW ID.7: Elektrolimousine startet - Kombi und GTX-Version kommen 2024

Es dürfte nicht wenige VW-Fans geben, die sich eine Serienversion der gezeigten Sportstudie ID.X Performance wünschen. Wie steht der Autobauer aus Wolfsburg dazu? Auf Anfrage von Merkur.de äußert sich ein Sprecher: „Der ID.X Performance ist ein reines Konzeptfahrzeug, mit dem wir zeigen, was grundsätzlich möglich ist.“ Eine Realisierung scheint bei der Pkw-Sparte des Konzerns also zunächst nicht angedacht.

Sportlimousine auf Basis des VW ID.7: die Studie ID X Performance. © Volkswagen AG

Laut Volkswagen ging es bei der Präsentation des VW ID.X Performance in Locarno auch um den direkten Austausch mit Elektroauto-Kunden der Marke. Womöglich bringen Gespräche mit „Enthusiasten“ VW dazu, über die Realisierung dieser Performance-getriebenen Elektrolimousine genauer nachzudenken. Ohnehin kommt eine leistungsstärkere Ausführung der VW-Neuheit ID.7: Der ID.7 GTX geht dem Vernehmen nach mit zwei Elektromotoren, Allradantrieb und einer Systemleistung von 340 PS (250 kW) an den Start. Die Premiere folgt offenbar im Herbst, die Markteinführung ist für 2024 eingeplant. (PF)